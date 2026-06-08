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La familia del fallecido en la pelea de tráfico en Sevilla pedirá prisión permanente revisable para el acusado

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La familia del varón de 49 años que falleció tras resultar herido de gravedad en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico en el barrio de Los Remedios, ha anunciado que pedirá prisión permanente revisable si queda acreditado que la víctima era una persona especialmente vulnerable por razón de discapacidad.

En un comunicado de prensa, el letrado que representa al entorno de la víctima, José Antonio Sires, ha detallado que ha requerido nuevas pruebas periciales para determinar "si la discapacidad psíquica de la persona fallecida la convertía en una persona especialmente vulnerable".

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De esta forma, ha solicitado al Juzgado la práctica de diversas diligencias de investigación "destinadas a determinar el alcance real de la discapacidad psíquica que tenía reconocida el fallecido".

En particular, prosigue el abogado, se ha interesado la realización de informes periciales médicos y psicológicos retrospectivos, así como la incorporación de la documentación clínica y administrativa pertinente. Todo ello, en aras de valorar "si la víctima reunía la condición de persona especialmente vulnerable a los efectos previstos en el Código Penal".

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En contexto, el hombre fallecía el pasado viernes, 8 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío. El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al centro en estado crítico por las lesiones sufridas.

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