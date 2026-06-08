Expertos aconsejan adaptar sin restringir el consumo de pescado en embarazadas y menores

Granada, 8 jun (EFE).- Expertos nacionales e internacionales en seguridad alimentaria han aconsejado no restringir el consumo de pescado, aunque sí mantienen la recomendación de adecuar la ingesta de especies con alto contenido en mercurio en el caso de mujeres embarazadas y menores de edad.

Lo han hecho en el marco de la reunión que, durante toda esta semana, celebran en Granada expertos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), un encuentro para renovar a los 20 miembros del Comité Científico de este organismo encargado de elaborar dictámenes e informes sobre seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

La cita, que incluye una reunión de la Red Científica de Riesgos Alimentarios Emergentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -EFSA-, servirá para presentar informes sobre nutrición, incluidos algunos adelantados a los medios de comunicación.

La vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado de la Universidad de Granada (UGR), catedrática del Departamento de Nutrición y Bromatología y presidenta del Comité Científico de AESAN, Ana María Rivas Velasco, ha incidido en la importancia de trasladar a la sociedad el contenido de estos informes.

PUBLICIDAD

Se trata de informes elaborados por especialistas nacionales e internacionales en nutrición y seguridad alimentaria que son públicos y se pueden consultar en la web de EASAN y que incluyen temas de relevancia como la elaboración de guías dietéticas.

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba Antonio Valero ha presentado los informes relacionados con la evaluación de las condiciones de mantenimiento y conservación de las comidas preparadas y ha destacado las buenas prácticas en la elaboración y control de materias primas, lo que minimiza el riesgo de transmisión de patógenos a la población consumidora.

PUBLICIDAD

Por su parte, el titular de Toxicología de la Universidad de La Laguna, Ángel Gutiérrez, ha explicado el informe sobre beneficios y riesgos del consumo de pescado en relación con la presencia de arsénico, mercurio y selenio.

Ha recalcado la importancia de mantener las recomendaciones de consumo de pescado establecidas por la AESAN, ya que la evidencia científica continúa señalando los beneficios de este alimento para la población general, aunque ha incidido en restringir en mujeres embarazadas y en menores especies con alto contenido en mercurio, como el atún rojo, el pez espada o el lucio.

PUBLICIDAD

La reunión ha servido también para vincular el aumento de las alergias y el cambio climático ya que, aunque aún no existen datos, sí hay evidencia de que las modificaciones ambientales afectan a la producción agrícola y a las características de los alimentos.

El incremento de las temperaturas, la sequía y la pérdida de la estacionalidad favorecen la aparición de nuevos vectores e insectos que alteran los mecanismos de defensa de las plantas, cambian la producción de proteínas y eso facilita el aumento de los alérgenos. EFE

PUBLICIDAD

mro/bfv/ros