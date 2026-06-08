ERC critica al cardenal Omella y al Govern por no insistir en que el papa hable en catalán

Barcelona, 8 jun (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado al Arzobispado de Barcelona, encabezado por el cardenal Joan Josep Omella, por "no estar a la altura" al defender que el papa León XIV use el catalán en sus discursos en Cataluña, a la vez que ha afeado la "desidia" del Govern de Salvador Illa en esta cuestión.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha defendido este lunes que el catalán "debería estar muy presente" en los actos del papa en Cataluña.

PUBLICIDAD

"La visita del papa no se hace en un escenario, sino en un país, Cataluña. Ha habido una desconsideración por parte del arzobispado a la hora de trasladar al papa qué es Cataluña. También una cierta desidia por parte del Govern, que si no tuviera a ERC detrás no consideraría el catalán algo tan importante y relevante", ha apuntado.

Al respecto, ha asegurado que ERC ha "presionado" al Govern para que "se mueva" y se incluyera el catalán en los discursos y ha recordado que el líder del partido, Oriol Junqueras, envió una carta al arzobispado reclamando mayor presencia del catalán.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha acusado a Junts de "incoherencia" en este ámbito, después de que la semana pasada el líder de la formación, Carles Puigdemont, animara a mostrar 'esteladas' y silbar durante el recorrido del papa por Barcelona y hoy la líder del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, se haya dirigido al papa en inglés cuando le ha saludado en la cámara baja para pedirle que hable catalán cuando visite Cataluña.

Sobre la presencia de representantes de ERC en los actos del papa en Cataluña, Alamany ha explicado que Junqueras acudirá a la vigilia de oración en el Estadi Olímpic Lluís Companys de mañana y que miembros del grupo parlamentario estarán en la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

PUBLICIDAD

Pide "reconducir" la negociación con los docentes

Por otro lado, ha instado al Govern a "reconducir" las negociaciones con los profesores, que mañana están convocados a una nueva jornada de huelga.

"La conselleria de Educación ha cometido dos errores que nos han llevado hasta aquí. El primero, cómo se afrontó la negociación. Se encomendó a una parte de la comunidad docente, pero no a toda. El segundo, no entender las reivindicaciones de los profes en estas movilizaciones", ha señalado.

PUBLICIDAD

Alamany ha opinado que el Govern "todavía tiene tiempo para negociar", a la vez que ha subrayado que, más allá de resolver este conflicto laboral, "hace falta un gran acuerdo para recuperar la confianza de los profesores y recomponer la ambición y la esperanza" en el sistema educativo.

La dirigente de ERC ha explicado que el partido está llevando a cabo un trabajo interno para elaborar una propuesta de modernización de la escuela pública catalana y que presentará en público "los próximos meses".

PUBLICIDAD

"Preocupación" por los tiroteos en Barcelona

Sobre el tiroteo registrado ayer en Barcelona, el segundo asesinato por arma de fuego en tres semanas en la misma calle del barrio de la Zona Franca, Alamany ha expresado la "preocupación" por los hechos y por la gestión de la consellera de Interior, Núria Parlon.

PUBLICIDAD

"Está más preocupada por infiltrar policías en asambleas de maestros, en lugar de poner más esfuerzos en estos hechos", ha señalado la dirigente de ERC, que ha criticado también el plan piloto para que haya agentes de Mossos en los centros educativos: "Si dejáramos de hacer tonterías como estas, quizás iríamos mejor". EFE