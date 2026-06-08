Espana agencias

El TSJM avala que Telefónica pague distintas cuantías en ERE de 2024 en función de la edad

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica que fija indemnizaciones distintas según la edad, al entender que esta diferencia se justifica de forma objetiva, razonable y proporcional, mejora el mínimo legal y beneficia más a quienes están más lejos de la jubilación.

En una sentencia fechada el pasado 5 de marzo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social desestima un recurso presentado contra un fallo de enero de 2025 del juzgado de lo social nº 20 de Madrid.

PUBLICIDAD

Se trata del recurso de un trabajador nacido en 1967 que voluntariamente se apuntó al ERE puesto en marcha por Telefónica en enero de 2024, que, en su caso, suponía percibir hasta el momento de cumplir 65 años una compensación del 62 % de su sueldo hasta cumplir los 63, y el 34 % del salario hasta los 65, además de una prima de 10.000 euros.

El ERE contempla cuantías distintas en función del año de nacimiento de cada empleado, que oscilan entre el 68 % para los nacidos en 1968 al 52 % para los nacidos en 1963 y años anteriores, es decir, mayores cuantías para los empleados de menor edad.

PUBLICIDAD

El hombre recurrió estas condiciones al entender que este método vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad, y además pidió una indemnización por daños morales de 15.002 euros.

El juzgado rechazó sus argumentosM ya que se apuntó al ERE de forma voluntaria tras haber sido correctamente informado de sus condiciones, y descartó que se hubieran vulnerado derechos fundamentales remitiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo.

En enero de 2023, el alto tribunal acordó que "no supone una discriminación por razón de edad el que, por acuerdo con la representación delos trabajadores, se fijen indemnizaciones superiores para los empleados de menor edad".

El juzgado de lo social entendió que las escalas indemnizatorias proceden de una ERE negociado y concluido con acuerdo, de modo proporcional y razonable a las edades de los candidatos.

Tampoco se apreció vulneración a la garantía de indemnidad, ya que todas las medidas del despido colectivo fueron pactadas con la representación legal de los trabajadores, lo que excluye "por definición un ánimo de represalia individual" frente al trabajador.

El TSJ de Madrid respalda al juzgado de instancia y destaca que el acuerdo recurrido no incurre en discriminación "al estar objetivamente justificado el diferente importe de la indemnización en función de la distinta edad de los trabajadores".

Además, con independencia de su edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoran el mínimo legal aplicable y contemplan, incluso, diversos factores de corrección favorables a quienes perciben un menor salario, destaca el TSJ.

El acuerdo contiene además diferentes medidas para favorecer posteriores ofertas de empleo y de cobertura preferente de vacantes, por lo que "debe calificarse como razonable y proporcionado que contemple una menor indemnización para quienes ya han cumplido la edad de 60 años".

Estos trabajadores se encuentran muy próximos al acceso a la pensión de jubilación, y pueden beneficiarse más fácilmente de la posibilidad de concertar un convenio especial de seguridad social.

A los trabajadores de menor edad, por el contrario, les resta un "recorrido profesional y vital más incierto, están todavía alejados de la pensión de jubilación y resulta objetivamente más difícil que las prestaciones de seguridad social que puedan percibir en el futuro alcancen hasta el momento de acceder a esa pensión", concluyen los magistrados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto

Infobae

La ley de vivienda no ha conseguido su objetivo de facilitar un mejor acceso, según Fedea

Infobae

Detenidas dos personas en Vilanova (Pontevedra) tras disparar a un hombre desde un coche

Infobae

Gobierno e industria destinan 1,07 millones a promoción alimentaria en ferias extranjeras

Infobae

El patrullero Vigía recala en Ceuta tras ejercicio de vigilancia y buceo en el Estrecho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

ECONOMÍA

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes