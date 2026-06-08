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El incendio de un hotel en el centro de Málaga sigue sin extinguirse dos semanas después

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Málaga, 8 jun (EFE).- El incendio de un hotel en el centro de la ciudad, originado el pasado 25 de mayo en la cafetería de la planta baja y que obligó a evacuar de madrugada a más de un centenar de huéspedes sin que se produjeran daños personales, sigue sin extinguirse dos semanas después.

Tras catorce días de operativo, los bomberos continúan con las labores de refresco y prevención pero en ocasiones se reactivan pequeños focos que hace que se vean cortinas de humo y un fuerte olor ha quemado en la zona.

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El incendio está controlado desde la tarde del mismo día que se inició, aunque aún no se ha completado la extinción debido a que por cuestiones técnicas y de seguridad los bomberos han tenido que afrontar su intervención desde fuera.

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha explicado que "no es que haya estado dos semanas incendiándose" el hotel Ibis Málaga Centro, sino que al ser el forjado de madera, que va recubierta además de otro material, hay que esperar que se vaya consumiendo para garantizar la seguridad.

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Este sábado, un camión pluma con la colaboración de personal de Bomberos retiró el sistema de climatización ubicado en la cubierta, después de que el Ayuntamiento requiriera a la propiedad del edificio su desmontaje para garantizar la seguridad, ya que la maquinaria del aire acondicionado se encontraba sobre el forjado y se estaba desprendiendo un poco.

El pasado 27 de mayo, tras una primera visita de inspección, el Consistorio ya pidió a la propiedad medidas cautelares, que incluían entonces el vallado perimetral del edificio para impedir daños a terceros por caídas de material a la vía pública, el cual fue ejecutado el pasado día 30.

El fuego se inició sobre las 1:20 horas del lunes, 25 de mayo, y las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial que había en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel anexo, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 1:26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

La intervención, siempre a criterios técnicos de Bomberos, se ha afrontado desde el exterior con aportes de gran cantidad de agua para rebajar las calorías, con un caudal de unos 5.000 litros por minuto.

Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio del incendio en el interior del local comercial ubicado en la planta baja del edificio, aunque será la investigación de la Policía Científica de la Policía Nacional la que determine las causas y el origen.

En una primera visita de inspección realizada el pasado 29 de mayo junto a técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los agentes no pudieron llegar al local debido a que los restos del incendio lo hacían inaccesible, por lo que es necesario desescombrar y asegurar la estructura para que puedan acceder, tal y como desde el Ayuntamiento se ha ordenado a la propiedad.

Mientras los técnicos no accedan a todas las zonas del inmueble, una vez retirados los escombros y asegurada la estructura, no se podrán constatar el alcance de los daños.

Tanto el establecimiento de hostelería como el hotel cuentan con los preceptivos informes favorables de Bomberos que acreditan que las instalaciones cumplen la normativa de protección contra incendio. EFE

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