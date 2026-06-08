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El CNIO inicia un proceso de 'refundación' y nombra una terna científica provisional

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(Actualiza la MC1006 con los nombres de los tres expertos que ocuparán la dirección científica)

Madrid, 8 jun (EFE).- El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha decidido hoy iniciar un proceso de 'refundación' para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica y superar la crisis en la que está inmerso desde hace meses, y ha designado a una terna de científicos para dirigir de forma provisional el centro.

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El Patronato del CNIO se ha reunido hoy tras la decisión de Raúl Rabadán de renunciar al cargo de director científico antes incluso de tomar posesión, una decisión que comunicó la pasada semana al Ministerio de Ciencia y que atribuyó a la "politización, polarización y ruido mediático" en el que - a su juicio- está inmerso este centro de investigación y que propician que no existan unas condiciones de estabilidad para liderarlo.

El Patronato, han informado fuentes del CNIO, aprobará nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro, y hasta entonces ha acordado crear un 'órgano colegiado de dirección científica' en el que estarán un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio.

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Las mismas fuentes han detallado que estos tres científicos serán Óscar Llorca -quien dirige el programa de biología estructural-, Luis Paz-Ares -jefe de la unidad de investigación clínica de cáncer de pulmón del CNIO y del hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid- y Fátima Al-Shahrour -directora de la unidad de Bioinformática del citado centro-.

El objetivo de la 'refundación' es que el centro pueda adaptarse y estar preparado para afrontar los retos de las próximas décadas, han informado las mismas fuentes, y han explicado que los integrantes de esa 'Comisión de Dirección Científica' y la actual gerente integrarán una Comisión Permanente para ocuparse de la gestión diaria y de la ejecución del plan de actuación científico.

Los nuevos estatutos podrían entrar en vigor en el primer trimestre de 2027, y para entonces se disolverá esa Comisión Permanente.

La renuncia de Rabadán, catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos) y elegido el pasado año tras un concurso internacional, ha agravado la crisis del CNIO, que comenzó en 2024 cuando parte de sus jefes de grupo denunciaron problemas de gestión, cuentas deficitarias, caída de la producción científica, deficiencias de equipamiento y un clima marcado por denuncias de acoso laboral o abuso de poder.

La situación llevó al patronato a cesar a la directora científica María Blasco y al gerente Juan Arroyo para abrir una nueva etapa, aunque durante los últimos meses se han sucedido los problemas en el CNIO, entre ellos la salida del patronato de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Cris Contra el Cáncer y la Fundación BBVA.

Ya sin representación de entidades privadas, el patronato del CNIO ha quedado compuesto por representantes del Gobierno central, de cuatro comunidades autónomas (Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia) o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El pasado mes de febrero, José Manuel Bernabé, que había sustituido a Arroyo en la gerencia, renunció al cargo tras conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general, y fue sustituido por Cristina Navarro.

Durante las últimas semanas se han sucedido las críticas de los trabajadores y de varios sindicatos por la 'parálisis' en la que está inmerso el centro, el daño reputacional que está sufriendo y la ausencia de una dirección efectiva que desbloquee los problemas de gestión más inmediatos.

La reunión del Patronato la ha presidido la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, quien se ha reunido después con los trabajadores del CNIO para trasladarles las decisiones que se han propuesto y aprobado durante la reunión y donde se ha referido también a la decisión del doctor Raúl Rabadán de no asumir el puesto para el que había sido elegido.

Eva Ortega ha solicitado la colaboración de los trabajadores para evitar el "ruido mediático" sobre el centro y lograr así recuperar la calma necesaria "para seguir posicionando al centro en los puestos de excelencia en los que siempre ha estado", han informado las mismas fuentes. EFE

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