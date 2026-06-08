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Detenidas 22 personas de una red que explotaba sexualmente a mujeres en Málaga

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Málaga, 8 jun (EFE).- Veintidós personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta participación en una red liderada por un clan familiar que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en la provincia de Málaga.

La operación ha permitido liberar a 29 mujeres que eran obligadas a trabajar en condiciones abusivas y restrictivas y que también eran explotadas sexualmente, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

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Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores.

Además, se han intervenido 300.000 euros en efectivo, se ha bloqueado 1,1 millón de euros en cuentas bancarias y más de 6,5 millones en bienes inmuebles.

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La investigación se inició en agosto de 2025, cuando se recibió información sobre dos chalés situados en Marbella y Benalmádena, donde las mujeres estarían siendo prostituidas y habría delitos relacionados con tráfico de drogas.

La organización estaba "perfectamente estructurada" y afincada en ambas localidades, con distribución de funciones, con una máxima dirigente, de 72 años, y sus hijos.

El clan familiar supervisaba y dirigía "en todo momento" la actividad en estos chalés de lujo, en los que se funcionaba con un sistema de 'tickets' y había un amplio sistema de grabación, en el interior y el exterior de las viviendas. EFE

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