Denuncian el desahucio de una mujer de 95 años y su familia "sin alternativa habitacional"

Málaga, 8 jun (EFE).- Una familia ha denunciado que se les va a desahuciar en Málaga de la vivienda en la que llevan residiendo 18 años, sin tener "alternativa habitacional", con cuatro personas, entre ellas una mujer de 95 años con problemas respiratorios.

La familia, que ha dado este lunes una rueda de prensa acompañada por representantes de Con Málaga, ha advertido de que la mujer podría verse obligada a dormir en un vehículo si no encuentran solución, según ha informado esta formación política en un comunicado.

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Han explicado que los ingresos conjuntos de la familia son de unos 1.800 euros mensuales, que proceden de su salario y de las prestaciones vinculadas al cuidado de la madre mayor.

La hija, Soledad Troncoso, ha asegurado que no se niegan a pagar pero necesitan una vivienda de interés social "acorde" a sus ingresos.

Ha detallado que el procedimiento judicial comenzó hace dos años y que la vivienda es requerida por sus propietarios, personas de edad avanzada que desean regresar a Málaga para residir en ella.

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Si no se alcanza una solución antes de la fecha prevista para el lanzamiento, se ha convocado una concentración el próximo jueves en la puerta de la vivienda para intentar evitar el desahucio y reclamar una alternativa habitacional para la familia. EFE