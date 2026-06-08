Cataluña encara dos días críticos para la movilidad: papa, selectividad y paro de docentes

Barcelona, 8 jun (EFE).- Cataluña afronta unas jornadas extremadamente complicadas a partir de mañana, martes, por la coincidencia de la visita del papa León XIV, el inicio de la selectividad para miles de estudiantes y las nuevas movilizaciones de los docentes, una verdadera 'tormenta perfecta'.

La llegada del pontífice activará un dispositivo de seguridad integrado por 6.100 agentes de policía, uno de los mayores desplegados hasta ahora en Cataluña, y que tendrá afectación en la ciudadanía, sobre todo en forma de cortes de vías.

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Durante los dos días de la visita, martes y miércoles, se restringirá el tráfico rodado y el estacionamiento en la zonas por las que pasará el pontífice, como son la Sagrada Familia, la Catedral y el Palacio episcopal, el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Monasterio de Montserrat.

Además, se producirán desvíos de tráfico y el cierre de la circulación en el "centro de seguridad máxima", en las nueve manzanas de los alrededores de la Sagrada Familia, donde León XIV acudirá el miércoles, mientras que la estación de Metro junto al templo de Gaudí también se cerrará.

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La prueba de estrés a la que se someterá la movilidad se complicará con la coincidencia de una nueva jornada de huelga de los docentes en Cataluña, que la han bautizado ya como "papahuelga".

A las 11 horas de mañana está prevista una manifestación de profesores y maestros en huelga en la plaza España, donde precisamente se encuentra la sala de prensa habilitada para la visita del papa León XIV.

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La manifestación está convocada por Ustec, el primer sindicato de la escuela pública, CGT, La Intersindical, CNT y COS, y se han desmarcado otras organizaciones con representación en el sector como Professors de Secundària, CC.OO. y UGT.

Para complicar aún más las cosas, algo más de 45.000 estudiantes catalanes - 34.000 en la provincia de Barcelona - tienen una cita a partir de mañana con la selectividad, lo que implica una importante movilidad, sobre todo a primera hora ya que los exámenes empiezan a las 9 horas.

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Las pruebas de acceso a la universidad se celebrarán también el miércoles, 10 de junio, coincidiendo con el segundo día de estancia del papa, y el jueves, 11 de junio.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha pedido a los estudiantes que tengan en cuenta todas estas circunstancias a la hora de planificar sus trayectos y que salgan de casa con la suficiente antelación.

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Montserrat ha asegurado que el impacto de la visita del papa en la selectividad será limitado porque cuando tengan lugar los grandes eventos los estudiantes estarán ya dentro de las aulas o ya habrán acabado los exámenes.

Además, ha recordado que la mayoría de los estudiantes que se examinan de selectividad lo hacen en Barcelona, en las universidades de la avenida Diagonal, que está lejos de las zonas que visitará el pontífice.

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Esta situación tan excepcional y compleja ha llevado al Govern a recomendar el teletrabajo a toda aquel que resida o trabaje en la provincia de Barcelona y que tenga la opción de quedarse en casa, además de instar a los estudiantes de selectividad a planificar bien sus trayectos y a salir con la suficiente antelación.

La recomendación de teletrabajar llegó el pasado sábado después de que, el pasado martes, el Govern asegurara que no preveía dictar una instrucción a los empleados públicos en esta línea.

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La convocatoria de nuevas movilizaciones de los docentes, que llegan después del portazo de este colectivo al preacuerdo firmado entre la Generalitat y una mayoría sindical, hizo cambiar de opinión al ejecutivo catalán, pese a que estaba previsto un refuerzo del transporte público (Rodalies, FGC, Metro, Bus y Funicular de Montjuïc).

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet ha reconocido que serán días "complicados" para la capital catalana, pero que el "día a día" estará garantizado para vecinos y comercios.

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A todo lo descrito, se suma la habitual aglomeración turística en estas fechas de la ciudad, que roza la plena ocupación de hoteles y apartamentos turísticos. EFE

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