Bildu cree que hay partidos que deben tomar nota de las palabras del papa sobre migración

Madrid, 8 jun (EFE).- La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, cree que hay partidos que deberían tomar nota de las palabras del papa León XIV este lunes en el Congreso sobre migración, ya que asegura que hay formaciones que "están acosando a los migrantes y haciéndoles la vida imposible", en alusión implícita a PP y Vox.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz de EH Bildu ha dicho que hay partes del discurso que el papa que no comparten, como las referencias al aborto y a la eutanasia, y otras que les han parecido "muy interesantes", como el respeto al derecho internacional, la llamada a la paz y la "dignidad" de los migrantes.

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En concreto, el papa León XIV ha reclamado ante el "trágico drama migratorio" una respuesta "que mire a las personas" y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran".

Preguntada sobre si cree que el papa se dirigía a algunas formaciones con estas palabras, la portavoz de EH Bildu ha respondido que quiere pensar que sí.

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"Quien está acosando a los migrantes y haciéndoles la vida imposible, queriendo eliminar y cercenar todos sus derechos son unas formaciones políticas muy claras y es evidente quiénes son. Y espero que tomen nota, a ver si es verdad que los aplausos que ha habido son sinceros", ha añadido, en alusión implícita a PP y Vox.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha comentado también en declaraciones a los medios que el papa ha hecho "un discurso humanista de defensa de las personas", y sobre la parte de inmigración considera que debe tomar apuntes "el grupo político que los tenga que tomar".

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Del discurso, ha destacado las reflexiones del papa sobre la inmigración y también el respeto a la diversidad de los pueblos y la necesidad de legislar "desde el respeto, teniendo en cuenta el bien común y para quién legislamos", ha dicho.

Tan solo se han ausentado del hemiciclo durante el discurso del papa los parlamentarios de Podemos y del BNG.

La portavoz de Bildu ha explicado que en su caso han asistido por "respeto institucional" y la del PNV porque el papa ha acudido "como jefe de Estado" de la Ciudad del Vaticano. EFE

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