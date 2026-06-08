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Barça y La Laguna Tenerife inician la semifinal inesperada

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Barcelona, 8 jun (EFE).- El Barça y La Laguna Tenerife inician este martes (20:00 CET) una eliminatoria de las semifinales de la Liga Endesa inesperada entre dos equipos que acabaron la fase regular sin ser cabezas de serie, algo que no sucedía desde 1996.

En aquella ocasión, el TDK Manresa (sexto clasificado) y el Caja San Fernando (séptimo) eliminaron en cuartos de final a Unicaja y Real Madrid, que terminaron la fase regular en tercera y segunda posición, respectivamente.

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Treinta años después se ha repetido la historia con el Barça, quinto clasificado, que eliminó al UCAM Murcia (cuarto), mientras que La Laguna Tenerife, octavo, sorprendió al Real Madrid y se convirtió en el segundo equipo capaz de eliminar al líder de la fase regular en toda la historia de la competición.

Ambos equipos solventaron su serie con el mismo guion: triunfo a domicilio para arrancar los cuartos, derrota en casa y redención como visitantes en el tercer partido para imprimir el billete a la siguiente ronda.

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El Barça afronta las semifinales consciente de que, sin el concurso del Real Madrid, tiene la oportunidad inesperada de ser finalista de la Liga Endesa, algo que parecía difícil hace una semana cuando perdió la opción de ser cabeza de serie con una derrota incontestable frente al Valencia Basket (77-102) en el Palau Blaugrana

El equipo de Xavi Pascual, que a final de temporada dejará el banquillo azulgrana, tiró de orgullo y acierto desde el perímetro para solventar la serie contra el UCAM con dos victorias corales, ambas en el Palacio de los Deportes de Murcia (68-91 y 76-100), a pesar de la derrota que sufrió en el segundo partido de la serie que se disputó en el Palau Blaugrana (87-90).

El conjunto azulgrana ha cimentado su clasificación para semifinales merced a la solidaridad defensiva y al acierto del alero Will Clyburn (14,3 puntos en los cuartos de final), del escolta Kevin Punter (12 puntos) y del ala-pívot Toko Shengelia (11,7 puntos).

Aunque más allá de nombres, ha demostrado en los cuartos de final que cuando está atinado desde la línea de tres puntos, sus opciones de victoria crecen.

Prueba de ello es que en la dos victorias cosechadas en Murcia, el equipo de Xavi Pascual gozó de un acierto en triples superior al 55%, una cifra que contrasta con los 6 tiros de 15 posibles (40%) desde la línea de los 6,75 metros del segundo partido.

Pese a contar con el factor cancha a favor en una eliminatoria a cinco partidos, el Barça no se fía de La Laguna Tenerife, que, después de eliminar al máximo favorito al título, afronta las semifinales con muy poco que perder.

Ni las bajas por lesión de jugadores importantes como el pívot Giorgi Shermadini, el alero Rokas Giedraitis y el base Bruno Fitipaldo minaron la moral del equipo tinerfeño para conseguir una gesta frente al Real Madrid.

Liderados por los puntos del base Patty Mills (18,3 en la serie de cuartos de final), la dirección de juego del veterano Marcelinho Huertas (10 puntos y 5 asistencias) y el poderío del pívot Kevin Yebo (14,7 puntos), incorporado poco antes de los 'play-off', el equipo aurinegro confía en repetir la campanada contra otro equipo Euroliga y clasificarse para la que sería la primera final en su historia.

En los precedentes entre ambos equipos esta temporada reina la igualdad, con una victoria visitante por cada equipo. En la primera vuelta, La Laguna conquistó el Palau Blaugrana (82-89) y hace pocas semanas el Barça derrotó a domicilio al conjunto tinerfeño por 97-102.

No obstante, los duelos directos en eliminatorias por el título son favorables al conjunto catalán, que tuvo que recurrir al desempate (2-1) para certificar el billete a las semifinales del año 2021 y solventó por la vía rápida (2-0) los cuartos de final del curso 2023-24.

El Palau Blaugrana acogerá el martes y el jueves los dos primeros partidos de la serie, que se trasladará a Tenerife para el tercer duelo, previsto para el sábado 13 de junio.

Si fuera necesario, el cuarto encuentro se disputaría el lunes 15 en la isla y el quinto y definitivo regresaría al Palau el miércoles 17. EFE

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