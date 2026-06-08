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Abascal no ve contradicciones con el papa: una cosa es el discurso y otra la política

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Madrid, 8 jun (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha sumado este lunes a los elogios al discurso del papa en el Congreso y ha asegurado que no ve "ninguna contradicción" entre sus palabras y la posición de su partido ante temas como la inmigración, convencido de que el propio León XIV "distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica".

En declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso, Abascal ha destacado los elogios del pontífice al España, a su historia, su tradición y su identidad y ha calificado de "histórico" tanto su intervención ante la Cortes como la propia visita del papa al país.

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Un momento histórico que, a su juicio, se ve "empañado" por la realidad política de España, con un Parlamento que sostiene "a una mafia corrupta".

Preguntado por las referencias del papa a los migrantes, para quienes ha pedido una respuesta solidaria que los acoja e integre, Abascal ha considerado que son "las palabras que se esperan de un líder religioso en el terreno discursivo".

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A su juicio, la necesidad de acogida al débil y al inmigrante es "perfectamente compatible" con las leyes de los Estados y ha indicado que, de hecho, a él le gustaría la misma política migratoria que tiene el estado vaticano: "Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada".

"Por lo tanto, ninguna contradicción", ha zanjado Abascal, quien ha asegurado que a él también le gustaría que los políticos evitaran la polarización para llegar a acuerdos contra "las mafias y los delincuentes".

"No creo que nadie que apele del riesgo de la polarización nos esté pidiendo silencio frente a los crímenes, frente a las corrupciones. Y desde luego no lo ha hecho León XIV", ha recalcado.

Fuentes del partido han subrayado que no se sienten aludidos por las palabras del papa sobre la inmigración ni tampoco por las que pronunció el domingo en la misa celebrada en Cibeles, cuando afirmó "nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano". EFE

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