Mueren dos jóvenes de unos 20 años al volcar un turismo en Pinilla del Campo (Soria)

Soria, 6 jun (EFE).- Dos jóvenes de unos 20 años han fallecido y otros tres, dos de ellos menores de edad, han resultado heridos graves este sábado cuando el turismo en el que viajaban se ha salido de la vía y ha volcado en el término municipal de Pinilla del Campo (Soria).

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, el suceso ha ocurrido de madrugada, entre la 1:30 y las 2:00 horas en la carretera SO-P-2003, en el punto kilométrico 14.

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El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha explicado que avisó del suceso a los Bomberos de Ólvega, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de dos jóvenes de unos 20 años y atendió además a otro hombre de la misma edad al que trasladó la UVI móvil junto con otras dos personas, menores de edad, al hospital de Soria. EFE

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