Sabrina Moh, líder del PSOE y delegada del Gobierno, candidata a la Presidencia de Melilla

Melilla, 5 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE de Melilla y delegada del Gobierno en la ciudad desde 2018, Sabrina Moh, ha presentado este viernes su candidatura a la Presidencia de Melilla en un acto con unas 300 personas, en su barrio y con el lema “Únete al MOHvimiento”.

En el acto político, celebrado en una de las ramblas del barrio del Real, Moh se ha marcado como objetivo llegar a todos los barrios de Melilla y “dar carpetazo” al gobierno que el PP lleva liderando más de 20 años con lo que considera “un modelo agotado que no ha hecho sino agrandar las diferencias y desigualdades de la ciudadanía melillense”.

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“Los melillenses y toda la ciudad necesitan abrir una nueva etapa” de unidad, igualdad, dignidad y justicia social, según Moh, que ha defendido una ciudad en la que todos los barrios avancen al mismo ritmo y donde ninguna zona quede atrás por falta de inversiones, servicios o atención institucional.

“Queremos una Melilla donde el barrio donde nazcas no determine las oportunidades que tengas, una Melilla de futuro y para todas y todos”, ha dicho la líder del PSOE en la presentación de su candidatura, en la que ha reivindicado “la necesidad de recuperar el orgullo compartido” de pertenecer a una ciudad marcada por la diversidad, que “no es un problema, sino una oportunidad”.

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En su discurso, Moh se ha dirigido a los jóvenes para prometerles más oportunidades de formación, empleo, vivienda y desarrollo personal; y ha llamado a recuperar “la confianza, la ilusión y las ganas”.

“Cuando una ciudad recupera la ilusión, recupera también su fuerza. Y hoy estamos aquí para decir alto y claro que Melilla tiene futuro y talento y está preparada para escribir una nueva página de su historia”, ha concluido.

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Sabrina Moh es la secretaria general del PSOE de Melilla desde marzo de 2024, hace algo más de dos años, tras imponerse en un proceso de primarias para el Congreso Extraordinario por la renuncia de su anterior líder, Gloria Rojas, en cuya Ejecutiva había sido la secretaria de Organización.

Al año siguiente fue reelegida como líder del PSOE en el XV Congreso Regional, al que se presentó en solitario.

Moh es, además, la delegada del Gobierno más antigua y la única que se mantiene en su puesto desde la primera tanda de nombramientos que hizo Pedro Sánchez tras llegar a la Presidencia del Gobierno mediante la moción de censura, cargo al que llegó el 19 de junio de 2018 y en el que está a punto de cumplir ocho años. EFE

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