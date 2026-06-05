Dani Miret: "La acción de Kurucs es para eliminarlo y tener una sanción importante"

Badalona (Barcelona), 5 jun (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que "la acción de Kurucs es para eliminarlo y tener una sanción importante", sobre la falta antideportiva a Vives que enturbió la victoria verdinegra por 82-63.

El entrenador catalán, se ha mostrado muy crítico con lo que ha intentado hacer Baskonia con el arbitraje. "Hemos sido muy superiores, y han querido ya pensar en el tercer partido con un acto de violencia para encenderlo todo. Nosotros hemos hecho un partidazo y ahora se hablará de esta acción", ha dicho.

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"Es una vergüenza lo que ha ocurrido. Un acto violento y una posterior amenaza simplemente se ha saldado con falta antideportiva, cuando debería conllevar una fuerte sanción", ha añadido.

Por último, Miret ha vuelto a hablar de la gran defensa de su equipo. "Hemos dejado en 9 puntos a uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa y de la Euroliga. En ciertos momentos nuestra defensa ha rozado la perfección", ha zanjado. EFE

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