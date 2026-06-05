Paolo Galbiati: "Defensivamente hemos sido muy flojos"

Badalona (Barcelona), 5 jun (EFE).- El técnico del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha remarcado que "el equipo ha sido defensivamente muy flojo", en la derrota por 82-63 ante el Asisa Joventut que fuerza el tercer partido de la serie.
El entrenador italiano se ha mostrado crítico con su equipo. "Seguramente haya sido nuestro último peor partido de la temporada, mérito del Joventut, que ha defendido muy duro y bien", ha dicho.
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"Ahora jugaremos el partido definitivo en casa, y necesitaremos de nuestra afición para tener un punto extra y conseguir una victoria que nos permita llegar a semifinales", ha añadido.
Por último, Galbiati ha hablado de algunas claves del choque. "Hemos anotado cero puntos en segundas oportunidades, debe ser récord por nuestra parte. Es muy difícil ganar en Badalona, pocos equipos lo han hecho. Cuentan con un público que presiona mucho", ha zanjado. EFE
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jvs/sab
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