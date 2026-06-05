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4-1. El Calafell golpea al Liceo en la prórroga y alarga la serie

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Calafell (Tarragona), 5 jun (EFE).- El Calafell La Menorquina, con tres goles en la prórroga tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, derrotó este viernes al Hockey Club Liceo y alargó la semifinal por el título de la OK Liga hasta, como mínimo, el cuarto partido.

El conjunto dirigido por Guillem Cabestany mantiene vivo su sueño de alcanzar la que sería la primera final liguera de su historia. Además, puso fin a la condición de invicto del cuadro liceísta en estos 'play-off', que aún así tendrá una nueva oportunidad este domingo (12:30 horas) para sellar su pase a la final por segundo año consecutivo.

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El encuentro se le complicó pronto al cuadro local, tras el tanto de Nuno Paiva a los seis minutos. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, Sergi Folguera devolvió la igualdad al marcador (1-1). El Liceo dispuso incluso de una superioridad numérica tras la tarjeta azul mostrada al propio Folguera, pero no logró superar a un inspirado Martí Serra.

Con el empate inamovible al final del tiempo reglamentario, el choque se adentró en una prórroga en la que el desenlace parecía abocado a la tanda de penaltis. Fue entonces cuando Joan Pujalte, a tres minutos del final, desató la euforia en un Joan Ortoll entregado con el 2-1. Obligado a arriesgar, el Liceo dejó espacios que Biel Pujadas y Aleix Marimon aprovecharon para el 4-1 definitivo que mantiene viva la eliminatoria. EFE

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avm/jl

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