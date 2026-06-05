4-0. España se da un festín mundial ante Inglaterra

Palma, 5 jun (EFE).- España consiguió un triunfo trascendental ante Inglaterra (4-0) gracias a los goles de Alexia Putellas por partida doble, Patri Guijarro y Claudia Pina y dependerá de sí misma para clasificarse al Mundial de Brasil 2027 en su partido contra Islandia del próximo martes.

La selección española respondió al gran ambiente que mostraron los aficionados presentes en Son Moix, que no pararon de animar y disfrutar de un partido en el que cuatro jugadoras locales representaron al combinado nacional.

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Era consciente el equipo de Sonia Bermúdez de que necesitaban ganar por dos goles para depender de si mismo en la última jornada, y la propuesta futbolística lo demostró con un equipo propositivo, valiente y que no tenía prisa en deshacer la telaraña defensiva de Sarina Wiegman.

Dentro de la tranquilidad por la que transcurría el partido, Patri Guijarro decidió romper el ritmo y aprovechó una recuperación de Mariona para sacar a relucir su magia. Un autopase le dejó con mucho espacio en tres cuartos de campo y su disparo, que desvió la defensa inglesa, se transformó en el primer tanto de la noche.

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Ese impulso lo aprovechó España, aunque Kiera Walsh también pegaría un susto a Cata Coll en la salida de un córner con un zapatazo desde la frontal del área que se marcharía ligeramente por encima del larguero.

Y para rematar la fiesta en la que se estaba convirtiendo el partido, Alexia Putellas apareció para poner la ventaja que buscaba la selección antes del partido. Otra asistencia de Mariona, que completó su mejor partido con la selección de los últimos meses, dejó a la centrocampista catalana sola ante Hampton, que no pudo evitar que el tanto subiera al marcador.

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El escenario era ideal para las pupilas de Sonia Bermúdez, que estaban dando un baño futbolístico a una vigente campeona de Europa incapaz de hacerse fuerte en las áreas e indecisa a la hora de tomar decisiones en ataque, donde apenas pudieron brillar.

Su reacción al volver del descanso fue algo mejor, pero siguieron sin mover el avispero y sería España la que vovlería a golpear. Una acción de fortuna para Alexia, donde sacaron su disparo debajo del larguero pero el rechace le cayó para que cerrara su doblete a placer.

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Con el partido prácticamente sentenciado, la selección inglesa se dejó ir y la renta pudo aumentar si el cabezazo de Patri no se hubiese estrellado contra el larguero. Los cambios permitieron que Aitana Bonmatí regresara con el combinado nacional y a Claudia Pina sumar un gol más a su cuenta particular.

En una acción marca de la casa, su disparo con la pierna derecha superó a Hampton y puso el 4-0 definitivo, que dejaba el objetivo de la noche cumplido y permitía que las olas de la afición llevaran en bolandas a un equipo que se había ganado el derecho a depender de sí mismas para estar en el Mundial de Brasil. Ahora, solo queda cumplir con el último paso: ganar a Islandia.

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-Ficha técnica:

4 - España: Coll; Batlle, Paredes, León, Corrales (Carmona, m.84); Caldenteny (Serrajordi, m.84), Guijarro, Putellas (Bonmatí, m.77); López (Pina, m.68), Imade (E. González, m.77), Paralluelo.

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0 - Inglaterra: Hampton; Bronze (Charles, m.85), Wubben-Moy (Carter, m.85), Morgan, Greenwood; Toone (Mead, m.59), Walsh, Stanway; Hemp, Russo, James (Kelly, m.59).

Goles: 1-0, m.19, Guijarro; 2-0, m.37, Putellas; 3-0, m.55, Putellas; 4-0, m.78, Pina.

Árbitro: Ivana Martincic (Croacia). Amonestó con tarjeta a

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta joranda de la fase de clasificación al Mundial de Brasil 2027 entre España e Inglaterra en el Estadio Mallorca Son Moix ante 17.528 espectadores.

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