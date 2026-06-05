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Rueda afea al Gobierno de Sánchez sus "escándalos" y vuelve a urgir elecciones: "Ya está bien, que la gente hable"

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha lamentado lo que ve una sucesión de "escándalos" que afectan al Ejecutivo de Sánchez y ha vuelto a urgir elecciones. "Ya está bien, que la gente hable, y que venga un nuevo Gobierno de España", ha apelado el máximo mandatario gallego.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo gallego ante los medios durante una visita al Consistorio de Ribadeo (Lugo), donde acompañado del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, han sido recibidos por el alcalde, Daniel Vega, han firmado el libro de honor y han izado la bandera de la localidad.

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Con el trasfondo de las reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez, el presidente gallego ha aludido como "último ejemplo" de la difícil coyuntura del Gobierno a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "salió diciendo que no había ningún tipo de encuentro, para poco después decir que sí pero que fue a título personal".

"Es casi para tomárselo a broma si no fuera tan serio", ha continuado, convencido de que la situación "no da para más", antes de recalcar que "cada escándalo tapa los anteriores", pero "lo malo", ha agregado, es que "seguro que habrá más". Por ello, ha insistido en que se hace "evidente" que la situación es "insostenible".

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Además "de la gravedad de los hechos en sí", el presidente gallego ha afirmado que percibe que "la mayoría" sino "todos los componentes" de un Gobierno central que tendría que "estar con las comunidades" se hallan "a ver cómo capean el último escándalo, la última revelación", lo que hace "muy difícil tener la cabeza en los asuntos que interesan a todos".

"ÚLTIMO CONEJO DE LA CHISTERA"

En este punto, se ha referido "al último conejo de la chistera, a la última cortina de humo" que, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez ha puesto sobre la mesa, y ha citado la activación del proceso para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la misiva a las comunidades para abordar la financiación autonómica en bilaterales, que él ha rechazado de forma expresa.

"Llevamos años sin presupuestos y ahora, de repente, sale con la reforma de la financiación y presupuestos el año que viene. Ya está bien, que la gente hable y venga un nuevo Gobierno de España", ha zanjado.

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