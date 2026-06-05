Espana agencias

Los riesgos climáticos pueden costarle a España un 6,8 % del PIB, según una investigación

Guardar
Google icon

Madrid, 5 jun (EFE).- El coste de los riesgos climáticos para la economía española en un horizonte temporal de 30 años puede oscilar entre el 3,8 % y el 6,8 % del PIB, según una investigación realizada por la agencia de calificación crediticia Scope Ratings, que invita a reflexionar sobre ello en el Día Mundial del Medioambiente.

La agencia ha estudiado el coste para los países de la UE y para determinados emisores soberanos del G20 derivados del riesgo físico crónico (cambios a largo plazo, como el aumento del nivel del mar), el riesgo físico agudo (olas de calor, inundaciones) y el riesgo de transición (proceso de ajuste a una economía más descarbonizada).

PUBLICIDAD

En el caso de España, por ejemplo, los costes económicos estimados, sin tener en cuenta los riesgos físicos agudos, podrían situarse entre un mínimo del 3,8 % del PIB y un máximo del 6,8 %, dependiendo del escenario y del modelo aplicado entre los tres que contempla la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS): escenario ordenado, desordenado y la hipótesis extrema de 'mundo invernadero'.

El rango estimado es algo más amplio, aunque a niveles más bajos, para Alemania e Italia, donde los impactos previstos oscilan entre el 0 % y el 5 % del PIB.

PUBLICIDAD

Dentro de los países de la UE, Grecia y Chipre son los más expuestos a riesgos físicos crónicos, independientemente del escenario.

Los resultados, señala la agencia, "reflejan el hecho de que el impacto de los cambios de temperatura en el crecimiento económico no es lineal y aumenta en magnitud con la temperatura de referencia".

"Los países que ya se enfrentan a temperaturas medias más elevadas tienden a verse más afectados", concluye.

En el G20, Arabia Saudí y la India aparecen como los países más afectados por los riesgos físicos crónicos, mientras que Rusia y de nuevo Arabia Saudí presentan los mayores riesgos de transición, independientemente del escenario.

El estudio menciona casos con una elevada incertidumbre, como Japón, que podría beneficiarse de los riesgos del cambio climático en hasta un 1 % del PIB o, por el contrario, sufrir pérdidas cercanas al 6 %.

La India destaca por enfrentarse potencialmente a pérdidas de entre el 6 % y el 16 % del PIB. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de profesores catalanes exigen más recursos en una manifestación frente al Parlament

Infobae

El senador Moscoso defiende que el nombramiento de su esposa carece de relevancia penal

Infobae

Arancha Suárez dice que dio "los mejores cuidados" a su tía y no se apropió de su dinero

Infobae

Page ve "posible" que Sánchez no conociera la trama Leire, pero pide responsabilidades

Infobae

Prisión provisional para un turista alemán por amenazar con un cuchillo a otros en Playa de Palma

Prisión provisional para un turista alemán por amenazar con un cuchillo a otros en Playa de Palma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

ECONOMÍA

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición