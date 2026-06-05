Los riesgos climáticos pueden costarle a España un 6,8 % del PIB, según una investigación

Madrid, 5 jun (EFE).- El coste de los riesgos climáticos para la economía española en un horizonte temporal de 30 años puede oscilar entre el 3,8 % y el 6,8 % del PIB, según una investigación realizada por la agencia de calificación crediticia Scope Ratings, que invita a reflexionar sobre ello en el Día Mundial del Medioambiente.

La agencia ha estudiado el coste para los países de la UE y para determinados emisores soberanos del G20 derivados del riesgo físico crónico (cambios a largo plazo, como el aumento del nivel del mar), el riesgo físico agudo (olas de calor, inundaciones) y el riesgo de transición (proceso de ajuste a una economía más descarbonizada).

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En el caso de España, por ejemplo, los costes económicos estimados, sin tener en cuenta los riesgos físicos agudos, podrían situarse entre un mínimo del 3,8 % del PIB y un máximo del 6,8 %, dependiendo del escenario y del modelo aplicado entre los tres que contempla la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS): escenario ordenado, desordenado y la hipótesis extrema de 'mundo invernadero'.

El rango estimado es algo más amplio, aunque a niveles más bajos, para Alemania e Italia, donde los impactos previstos oscilan entre el 0 % y el 5 % del PIB.

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Dentro de los países de la UE, Grecia y Chipre son los más expuestos a riesgos físicos crónicos, independientemente del escenario.

Los resultados, señala la agencia, "reflejan el hecho de que el impacto de los cambios de temperatura en el crecimiento económico no es lineal y aumenta en magnitud con la temperatura de referencia".

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"Los países que ya se enfrentan a temperaturas medias más elevadas tienden a verse más afectados", concluye.

En el G20, Arabia Saudí y la India aparecen como los países más afectados por los riesgos físicos crónicos, mientras que Rusia y de nuevo Arabia Saudí presentan los mayores riesgos de transición, independientemente del escenario.

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El estudio menciona casos con una elevada incertidumbre, como Japón, que podría beneficiarse de los riesgos del cambio climático en hasta un 1 % del PIB o, por el contrario, sufrir pérdidas cercanas al 6 %.

La India destaca por enfrentarse potencialmente a pérdidas de entre el 6 % y el 16 % del PIB. EFE