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Los 25 días de Bianchini encerrado en la Antártida: lo que ocurre fuera y dentro también

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Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 05 jun (EFE).- Los veinticinco días que el periodista argentino Federico Bianchini pasó en una base bajo la nieve dan nombre a su última obra, 'Antártida: 25 días encerrado en el hielo', que presenta este domingo en la Feria del Libro de Valladolid, y donde narra qué ocurre en ese entorno difícil, pero también como repercute "hacia dentro".

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Bianchini confiesa en entrevista con la Agencia EFE que su viaje comenzó con un reto de su abuelo, que le insinuó que, pese a haber estado allí, jamás podría narrar los paisajes de la Antártida porque "le faltaban palabras para tanta belleza". Así que el periodista hizo algunas llamadas y se propuso encontrarlas.

Años después, lo que inicialmente iba a ser un viaje de dos días para hacer una infografía sobre la Antártida y el cambio climático para público infantil se convirtió en una crónica que le ha llevado a ganar la beca Michael Jacobs de periodismo de viajes, hacer una obra de teatro y publicar con la editorial española Libros del K.O..

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Para Bianchini, la Antártida era un lugar plagado de historias y leyendas que, seguramente, los científicos alojados en bases bajo el hielo se narrarían con frecuencia, pero la realidad que se encontró fue muy diferente.

"La gente que está acá se tiene que concentrar en el trabajo que tiene hacer y en cómo sobrevivir en ese entorno y no puede estar agregándole más miedo o posibilidades fantásticas de peligro a un montón que ya existen", explica Bianchini.

A las amenazas físicas se añaden, según descubrió el periodista, los riesgos en la salud mental derivados del aislamiento, la soledad, la falta de afecto y de estímulos.

"Más allá de lo que ocurre fuera, también es un entorno complicado hacia dentro de uno", reflexiona Bianchini.

La escasez de días, eternamente postergados, que el periodista esperaba quedarse en la base le llevaron recopilar una ingente cantidad de información y experiencias, que reflejan de manera detallada la vida de los científicos en la Antártida.

Pescar en el hielo, acercarse a los refugios del exterior, contar animales marinos o hacer una muestra de suelo fueron algunas de las tareas que Bianchini repitió de manera cotidiana.

 "Creo que es muy necesario que se conozca el trabajo científico en la Antártida", explica Bianchini, quien traslada su preocupación ante los discursos anticientíficos que discurren, sobre todo, en redes sociales y que, a menudo, cuentan con "más eco" que los de los propios especialistas.

Con este objetivo, 'Antártida: 25 días encerrado en el hielo' aterrizará en los próximos días también en Madrid, Barcelona y la Feria del Libro de Gijón, en un esfuerzo por despertar interés acerca de un mundo desconocido para la mayoría. EFE

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