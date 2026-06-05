Lori Meyers lanza 'Malafollá', un nuevo adelanto de su octavo álbum de estudio

Granada, 5 jun (EFE).- Lori Meyers ha lanzado este viernes 'Malafollá', un sencillo que sirve de nuevo anticipo -tras su single 'En lo total'- de su octavo álbum de estudio y en el que hacen gala de un término tan granadino como ellos.

Un "'hit' directo y adictivo y con estribillo barriobajero incluido" que busca convertirse en una canción de las que se corea en los festivales veraniegos, un tema que aprovecha sus menos de tres minutos "para revolverse y exportar la esencia granadina", informa en un comunicado la oficina de la banda andaluza.

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Para el videoclip, Lori Meyers comparte cuadrilátero con dos grandes talentos del boxeo nazarí, Sandra Muñoz y Jennifer 'Bam Bam' Fernández.

Un nuevo adelanto de lo que será su nuevo trabajo tras 'Espacios infinitos' (2021), un álbum, el octavo de estudio, de diez canciones que combina melodías con "historias de rupturas a modo de antídoto contra el mal de amores".

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En esta ocasión, han contado, además, con la ayuda de Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz.

"Prácticamente le secuestramos durante dos años en nuestro particular 'Hostal Pimodán' para producir el disco", ha reconocido la banda sobre un álbum que lleva "muchas horas de trabajo" e incluye también coqueteos con el funk o un pop hiperbólico que mantienen su esencia, pero con nuevo sonido. EFE

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