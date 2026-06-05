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La FIFA prohíbe que los aficionados lleven botellas de agua a los estadios del Mundial

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Nueva York, 5 jun (EFE).- La FIFA informó a los aficionados con boletos para el Mundial que no podrán portar dentro de los estadios botellas de agua reutilizables, según avanzó The Athletic, en lo que supone un cambio de política de la entidad tres semanas después de publicar un código de conducta que sí las permitía.

"Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas de agua reutilizables al estadio", esgrimió la FIFA en su código de conducta para los aficionados que accedan a los estadios, actualizado esta semana.

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En el documento de código de conducta que publicó la FIFA hace apenas tres semanas, sí se contemplaba la posibilidad de entrar con botellas de agua.

"Se permite el ingreso al estadio de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, de hasta un litro de capacidad", relataba el antiguo documento.

Otros tipos de botellas o recipientes cerrados de material duro o rompible ya estaban prohibidos, como suele ser habitual en eventos deportivos, ya que son medidas "para prevenir riesgo de causar lesiones a jugadores o espectadores al ser tirados".

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Sin embargo, la nueva prohibición de botellas de agua reutilizables en los estadios significa que los aficionados estarán obligados a comprar agua embotellada en los establecimientos del recinto o a beber agua en los puntos de hidratación concretos que habilite la FIFA.

Esta medida llega en un Mundial que se disputará en el verano de Norteamérica, entre el 13 de junio y el 19 de julio, y con previsiones de calor, humedad y calor extremo en muchos de los 104 partidos del torneo.

Mientras los aficionados no podrán traer botellas de agua reutilizables en los estadios, todos los partidos del torneo sin excepción sí contarán con una pausa de hidratación de tres minutos para los dos equipos, una en cada tiempo de juego.

La FIFA dijo que "contarán con medidas de mitigación del calor para los aficionados que viajan al estadio, lo que puede incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en todo el perímetro del estadio". EFE

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