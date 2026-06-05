La Academia de Artillería de Segovia gradúa a 52 alféreces de su 314ª promoción en el 262 aniversario del centro

La Academia de Artillería de Segovia ha celebrado el acto de clausura del curso académico 2025-2026 con la entrega de certificados de estudios y de los títulos de Segoviano Honorario a los 52 alféreces alumnos de la 314 promoción.

La ceremonia, celebrada en el Patio de Orden de la Academia, en el antiguo Convento de San Francisco, ha coincidido con el 262 aniversario de la creación del centro y ha reunido a autoridades civiles, militares y académicas junto a las familias de los graduados.

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El acto ha sido presidido por el general de brigada Rafael de Felipe Barahona, Subdirector de Enseñanza del Mando de Adiestramiento y Doctrina, acompañado por el coronel director de la Academia de Artillería, Antonio Jesús Miró Bujosa. Se da la circunstancia de que este mando fue el anterior director de la Academia, cargo que abandonó hace unos meses, en su empleo aún de coronel, para dar el mando al coronel Miró.

Entre las autoridades civiles ha asistido el alcalde de Segovia, José Mazarías, junto a una amplia representación de la corporación municipal, así como miembros del Ayuntamiento de Niebla (Huelva), ciudad hermanada con la Academia desde hace más de cuatro décadas, por ser reconocida como el lugar donde se usó por primera vez la pólvora con fines bélicos en la Península Ibérica, en el siglo XIII.

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Durante el acto se han hecho entrega de varias distinciones a profesorado y alumnos. La primera ha sido el Premio Comandante Huelin, galardón instituido en 2009 para reconocer anualmente al profesor más destacado por sus valores morales, militares, técnicos y docentes a lo largo del curso.

El premio lleva el nombre de un profesor de la Academia fallecido en accidente de helicóptero en 1969 y consiste en una reproducción de la estatua de Minerva, diosa de la sabiduría, con un escudo al pie de la Academia. Este año ha recaído en el sargento primero Pousada.

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A continuación se ha hecho entrega del Premio al Compañerismo, convocado por la Asociación Conde de Gazola, integrada por antiguos alumnos del Real Colegio de Artillería de Segovia.

Este galardón reconoce la virtud del compañerismo como impulso para entregarse con generosidad y desinterés en beneficio del compañero, y se otorga al alférez alumno de la escala de oficiales reconocido por sus propios compañeros. Consiste en la reproducción de un cadete de 1844. En esta edición ha recaído en el alférez alumno Cervantes, y ha sido entregado por el presidente de la asociación, el general de división José Miguel de los Santos Granados.

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El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha entregado posteriormente un premio específico al alférez alumno López Henche, que ha obtenido las mejores calificaciones del curso. Asimismo, el regidor ha hecho entrega de la bandera de España que, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, ha permanecido colocada en la hornacina de la Virgen del Acueducto de Segovia, antes de dirigirse a los asistentes con unas palabras en las que ha subrayado el vínculo histórico entre la ciudad y la Academia.

Ese vínculo se expresa cada año mediante la concesión del título de Segoviano Honorario, que el Ayuntamiento otorga a los alumnos que concluyen su formación en el centro.

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Los 52 alféreces han recibido el título de manos del alcalde y los concejales, mientras que los certificados de estudios han sido entregados por las autoridades militares presentes. En su discurso posterior a la entrega de diplomas, el coronel director Miró ha recordado que la relación entre la Academia y Segovia abarca casi tres siglos de historia compartida, construida por generaciones de militares que encontraron en la ciudad "formación, amistad y una manera de entender el servicio a la patria".

HUMILDAD

El director ha destacado el perfil con el que los nuevos oficiales abandonan el centro, porque "salen confiados, orgullosos y con la formación suficiente para empezar a tomar decisiones desde el primer momento que se incorporen a las unidades", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la "humildad como cualidad irrenunciable del mando militar".

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Los 52 alféreces recibirán sus Reales Despachos en la Academia General Militar de Zaragoza en el mes de julio y pasarán entonces a ocupar destinos en diferentes unidades del Ejército de Tierra.

El acto ha concluido con el homenaje a los caídos por España, la entonación del himno de los artilleros y el desfile de la unidad de alumnos ante la autoridad que ha presidido la ceremonia.

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