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Pedro Martínez: "Nadie va a meterse en semifinales paseándose"

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Bilbao, 5 jun (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, subrayó el "valor" de haberse clasificado para las semifinales de la Liga Endesa después de ganar en Miribilla al Surne Bilbao (71-88) y recalcó que "nadie" va a meterse entre los cuatro mejores equipos "paseándose".

"Aunque haya sido un 2-0, en el primer partido perdíamos por 13 a seis minutos de final. No ha sido fácil eliminar al Bilbao Basket. Creo que el Madrid o el Barcelona estarán diciendo lo mismo", recalcó el técnico del equipo 'taronja' en su valoración del encuentro.

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Martínez recordó que "no se juegan semifinales todos los años" e incidió en los problemas que encontraron en el primer partido frente a los 'hombres de negro' cuando pasaron "un momento malísimo en el último cuarto".

"Cada partido es diferente. Bilbao Basket no es un equipo que está tan acostumbrado como nosotros a jugar partidos de máxima intensidad en 48 horas. El otro día estuvieron sensacionales y físicamente nos dominaron durante muchísimos minutos. Hoy en cambio creo que se ha visto que para nosotros es algo más natural porque nuestra dinámica competitiva nos lleva a eso", reflexionó

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"Hemos conseguido pasar ronda y ahora a pensar en lo siguiente. Ojalá que podamos recuperar a alguno de los jugadores que tenemos lesionados, que son bastantes, y en cuanto sepamos quién es nuestro rival vamos a preparar el partido lo mejor que podamos", añadió Martínez.

"Evidentemente, por lógica, las semifinales serán más difíciles que los cuartos. Vamos paso a paso, intentando hacer las cosas lo mejor que podamos", concluyó el entrenador del Valencia Basket. EFE

ibn/sab

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