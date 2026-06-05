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Leire Díez anotó en una agenda "reunión con P.S." y el Gobierno niega "cualquier encuentro" de Sánchez con ella

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La exmilitante socialista Leire Díez anotó en una agenda intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una "reunión con P.S.". Desde Moncloa han negado "cualquier encuentro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ella, tal y como han indicado este viernes fuentes gubernamentales.

En esa agenda, del año 2025 y a la que ha tenido acceso Europa Press, Díez tiene hecha esa anotación en la página del 3 de febrero, sin más detalles, y sí que hace mención a Pedro Sánchez con su nombre y primer apellido en al menos dos ocasiones.

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Una de ellas aparece el 10 de febrero, donde consta escrito "Pedro Sánchez" junto a otros nombres: "Santos Cerdán", "Carmen Calvo", "Marlaska", "Secretario Estado Rafael Pérez", "Illa", "Bonilla" o "José Luis Rodríguez".

La otra se encuentra dos días después, el 12 de febrero, en la que se cita "Diligencias J.L. Ábalos" y dos apartados: "Descartados Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Santos Cerdán" y "Replantear Marlaska, Rafael Pérez o D.G.G.C., Illa a través del S.E. Sanidad".

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Ante ello, fuentes de Moncloa han desmentido "rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez" y se han remitido a sus declaraciones esta mañana, remarcando que "nunca" ha conocido, ni "avalado", ni ha sido informado de "las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado".

Desde una cumbre europea en Montenegro, el jefe del Ejecutivo ha negado este viernes haber tenido alguna información o conocimiento sobre las actividades de la exmilitante que investiga la Audiencia Nacional.

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado, para salir al paso de los mensajes de Díez intervenidos por la UCO en los que la exmilitante sugiere que Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades para, presuntamente, entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno.

Uno de esos mensajes, enviado por Díez al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, dice: "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", a lo que él respondió: "Me alegro que así lo piense. Otras se esconden, tú das la cara".

La UCO indica en un informe al que tuvo acceso esta agencia de noticias que "las referencias efectuadas a "S' se consideran efectuadas a Santos Cerdán y, por otro lado, las efectuadas a 'el one', lo serían al presidente del Gobierno".

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