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Investigan si unos huesos hallados en Denia son de un joven asesinado por su padre en 1994

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Alicante, 5 jun (EFE).- La Policía Nacional investiga si unos huesos humanos hallados bajo el suelo de una vivienda en Denia (Alicante) corresponden a un joven asesinado por su padre en 1994, después de conocerse que el autor del crimen habría confesado los hechos en su lecho de muerte.

La Jefatura Superior de Policía ha informado a EFE de que este miércoles recibió el aviso del hallazgo de los referidos huesos, lo que propició la intervención de la unidad de Policía Científica, Policía Judicial de Denia y el forense de guardia, que trasladaron los restos al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

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Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los huesos se han hallado tras la confesión del supuesto autor del crimen.

Los familiares del supuesto homicida decidieron picar el suelo de la casa para comprobar la verosimilitud del relato y hallaron los restos humanos.

Ahora, según las mismas fuentes, se han tomado muestras de ADN a la familia para determinar si el cuerpo se corresponde con el del hijo que desaparecido en 1994 y cuya ausencia se denunció en el año 2000. EFE

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