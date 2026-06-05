El PSOE respalda a Narbona y considera que ya ha dado explicaciones sobre el 'caso Leire'

El PSOE ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que llame a declarar como testigo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, y sostiene que ya ha dado explicaciones sobre estos hechos.

Los socialistas defienden que Narbona ha sido "contundente" en sus explicaciones y trasladan "pleno respaldo" a la que fuera ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Señalan además que el PSOE "no tiene nada que ocultar" y su único interés es que se esclarezca la verdad "cuanto antes".

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"Pleno respaldo a Narbona y plena colaboración con la Justicia", señalan los socialistas, apuntando que se trata de "una petición de la Fiscalía que "tendrá que ser valorada y decidida por el juez".

"Máxima tranquilidad. Cristina Narbona ya ha dado explicaciones sobre estos hechos y el Partido Socialista no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes", señalan en un comunicado.

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