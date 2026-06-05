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El Oporto busca al próximo Herrera, Corona o Layún con una academia en Ciudad de México

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Miguel Conceição

Lisboa, 5 jun (EFE).- El Oporto busca al próximo Héctor Herrera, Jesús Corona o Miguel Layún con una nueva academia en Ciudad de México, que será la segunda que abre en territorio mexicano y con la que refuerza su apuesta por el talento joven 'azteca'.

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Según informó el Oporto en su sitio web, la academia 'Dragon Force' en la capital mexicana tiene previsto abrir sus puertas el próximo mes de agosto, tendrá capacidad para 400 alumnos y se creará en colaboración con el propio Layún y la Highlands International School.

Para el conjunto del norte de Portugal, México es "un mercado estratégico para el crecimiento internacional" del equipo y señala que la escuela "confirma la ambición del club de profundizar su vínculo con uno de los mercados más apasionados por el fútbol en el continente americano".

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Esta es la segunda 'Dragon Force' en México, donde ya cuenta con presencia en Monterrey desde julio del año pasado.

Su misión es "no solo el desarrollo técnico y táctico de los atletas, sino también valores como la disciplina, el respeto, el compromiso y el espíritu de equipo, pilares fundamentales de la identidad portista", señaló.

En el centro de esta expansión de los 'dragones' al territorio mexicano se encuentra Miguel Layún, exdefensa que representó al equipo entre 2015 y 2017, ganando una Liga de Portugal.

"Para mí es muy especial formar parte de este proyecto con el Oporto, un club que marcó mi carrera y que representa la excelencia en la formación", dijo Layún.

"Queremos crear oportunidades reales para que los jóvenes mexicanos crezcan en un entorno competitivo, educativo y con valores sólidos. Este es solo el comienzo de un camino que creemos que podrá generar nuevas oportunidades para el fútbol juvenil en México", añadió.

El Oporto tiene una fuerte conexión con el fútbol mexicano, y jugadores como el propio Layún, Héctor Herrera, Jesús 'Tecatito' Corona o Diego Reyes han dejado una huella profunda en el equipo.

Herrera, mediocampista que actualmente juega en el Houston Dynamo estadounidense, militó en el equipo entre 2013 y 2019, período en el que anotó 35 goles en 245 partidos y se convirtió en un ídolo.

Ayudó al Oporto a recuperar la hegemonía del fútbol luso perdida para el Benfica con la conquista de la Liga en 2017/2018 en un cuadro dónde también militaban sus compatriotas Diego Reyes y Jesús Corona.

Corona fue el mexicano que más veces vistió la elástica blanquiazul, con 287 partidos y 31 goles entre 2016 y 2021.

El extremo, que actualmente juega en el Monterrey, fue una figura clave en la conquista de tres Ligas, dos Supercopas y dos Copas de Portugal, y en la temporada 2019/2020 fue incluso elegido el mejor jugador del campeonato luso.

Raúl Gudiño, Jorge Sánchez u Omar Govea fueron otros de los 'aztecas' que pasaron por el Dragão.

El interés del Oporto por México no se limita al talento local, ya que figuras recientes como el argentino Agustín Marchesín o el colombiano Matheus Uribe, llegaron procedentes del Club América, por ejemplo. EFE

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