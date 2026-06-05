El Nápoles ficha a Alisson Santos tras ejecutar la opción de compra

Roma, 5 jun (EFE).- El Nápoles ejerció la opción de compra del delantero brasileño Alisson de Almedia Santos, procedente del Sporting de Portugal y cedido en el club italiano en febrero de este año, según informó este viernes la entidad partenopea.

El fichaje llega en un momento en el que el Nápoles todavía no anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Antonio Conte, después de una temporada en la que el equipo terminó segundo en la Serie A y conquistó la Supercopa de Italia el pasado diciembre.

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La llegada del brasileño a mitad de temporada reforzó un equipo mermado por las bajas.

Alisson Santos debutó con la camiseta del Nápoles el pasado 10 de febrero en un encuentro de la Copa Italia ante el Como, en el que participó en la tanda de penaltis y transformó uno de los lanzamientos.

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Apenas cinco días después estrenó su cuenta goleadora con el equipo al marcar frente al Roma en el estadio Diego Armando Maradona.

El brasileño disputó con el Nápoles quince encuentros, en los que anotó cuatro goles.

Nacido el 27 de septiembre de 2002, el delantero brasileño se formó en la cantera del Vitoria. Posteriormente, jugó en el Náutico, el Figueirense y el União Leiria y fue fichado por el Sporting en el verano de 2025. EFE

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