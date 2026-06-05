El español Javi Sánchez renueva con el Arouca de Portugal

Lisboa, 5 jun (EFE).- El central español Javi Sánchez, exjugador del Real Madrid y del Valladolid, seguirá defendiendo los colores del Arouca, de la Liga Portugal, con el que ha renovado por una temporada más, según ha anunciado este viernes el equipo portugués.

Sánchez, de 29 años, llegó al Arouca en la segunda mitad de la temporada pasada y se ganó un lugar en el once titular del conjunto, que pasó de los puestos de descenso a terminar el campeonato en octava posición.

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Fue la primera campaña fuera de España del defensa natural de Getafe, que se formó en el Real Madrid, donde llegó a disputar cinco partidos -con un gol marcado- al servicio del primer equipo madridista.

Tras su paso por el Santiago Bernabéu, pasó seis temporadas en el Valladolid, antes de recalar en Portugal, donde es uno de los siete futbolistas españoles del Arouca. EFE

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