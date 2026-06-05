Célia Gery caza a la fuga y consigue la segunda victoria de etapa para el equipo FDJ-Suez

Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- La ciclista francesa Célia Gery (FDJ-Suez) se impuso este viernes al esprint en la séptima etapa del Giro de Italia femenino, de 159 kilómetros, disputada entre las localidades de Sorbolo Mezzani y Salice Terme, después de cazar a la fuga en la bajada del único puerto del día.

En la general, la italiana Elisa Longo Borghini (UAE) se metió también en el grupo que entró en primer lugar en la meta y consiguió recortarle cinco segundos a Anna van der Breggen (SD Worx), todavía portadora de la 'maglia rosa' de líder de la carrera.

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Pietragavina, una cota de tercera categoría a falta de menos de 30 kilómetros para el final, era la única prueba para las ciclistas en un recorrido por lo demás llano, si bien podría servir para seleccionar al grupo capaz de llegar en cabeza al esprint final.

La fuga se consolidó en los primeros diez kilómetros. Un grupo formado por Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), Marjolein van't Geloof (Laboral-Kutxa), la campeona de Canadá Alison Jackson (St. Michel), Sara Luccon (Fassa Bortolo) y Gaia Segato (Vini Fantini) saltó desde el pelotón y llegaría a tener casi nueve minutos de ventaja.

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Aunque hubo intentos de otras corredoras de acercarse a la fuga, no llegaron a contactar con el grupo cabecero. Mientras la diferencia de las escapadas se reducía, el pelotón vivió un susto en forma de caída en la que se quedó cortada la líder Anna van der Breggen (SD Worx) a falta de poco más de 50 kilómetros para la meta.

La neerlandesa, arropada por su equipo, consiguió volver al grupo antes de la subida a Pietragavina (7,9 kilómetros al 3,2 % de pendiente media). Aunque no era una ascensión demasiado dura, velocistas puras como Charlotte Kool (Fenix) se descolgaron.

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La fuga, si bien ya solo formada por Pegolo, Jackson y Segato, consiguió resistir a la subida, y en la bajada se les unieron Silvia Persico (UAE) y Célia Gery (FDJ). Poco después también contactaron con las escapadas Lucinda Brand (Lidl-Trek) y Elisa Longo Borghini (UAE).

La italiana quería dar un golpe sobre la mesa y empezar a recortar los dos minutos que la separan de Van der Breggen en la general, por lo que su compañera Persico empezó a trabajar para abrir distancia, la cual llegó a superar los 30 segundos.

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Al final, el grupo cabecero llegó a meta con apenas ocho segundos de margen sobre el pelotón, por lo que el esfuerzo de Longo Borghini, tres segundos más lenta, dio escasos frutos. En el esprint final, la francesa Célia Gery fue la más rápida en una llegada ajustadísima, sumando la segunda victoria para su equipo en esta edición del Giro por delante de Brand y Pegolo.

El sábado llega la etapa reina de la carrera. Corta, con apenas 106 kilómetros, pero marcada por los ascensos finales al Colle delle Finestre (18,5 kilómetros al 9,2 % de pendiente media) y Sestrière (16,2 al 3,8 %), el encadenado que decidió el Giro de Italia masculino en la edición de 2025 a favor de Simon Yates. EFE

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