Tobías Sainz-Trápaga vuelve a la lista de España para cerrar la temporada en Burdeos

Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- La selección española de rugby 7 cierra este fin de semana la campaña 2025/26 de las Series Mundiales en Burdeos (Francia), tercera etapa de la fase final a la que acude con la principal novedad del delantero Tobías Sainz-Trápaga, quien se perdió por lesión la cita de Valladolid.

Sainz-Trápaga suple al máximo anotador de España esta temporada, Jeremy Trevithick, que se lesionó en el José Zorrilla, en una convocatoria a que también regresan los veteranos Tiago Romero y Nico Nieto en los lugares de Juan Martínez y Telmo Fisher, descartados por decisión técnica.

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El seleccionador nacional, Paco Hernández, mantiene en su elenco al zaguero del VRAC Quesos Entrepinares Beltrán Ortega, tras su satisfactorio debut en Valladolid, y ha completado la lista con los jugadores más habituales: Pol Pla, Juanchín Ramos, Manu Moreno, Paco Cosculluela, Josep Serres, Antón Legorburu, Ángel Bozal, Jaime Manteca, Enrique Bolinches y Gabriel Rocaries.

El objetivo de España en la cita bordolesa será encaramarse al podio de la clasificación general, pues al término de las dos primeras etapas figura en la cuarta posición con 26 puntos, empatada con Fiyi y Nueva Zelanda, a sólo 4 unidades de Australia, que ocupa la tercera plaza provisional.

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En esta etapa francesa, el equipo español está encuadrado en el grupo B junto a dos selecciones asequibles a las que deberá batir el viernes, Estados Unidos (14.00 horas) y Uruguay (19.30), antes de cerrar la fase contra Australia, campeona en Valladolid, el sábado a las 10.22 de la mañana. EFE

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