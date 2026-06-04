Temas del día de EFE España del jueves 4 de junio de 2026 (13:40 horas)

CASO LEIRE

Madrid.- La UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI por orden de Pedraz

(Texto enviado a las 10:51h. 567 palabras)

Madrid.- Leire Díez al ex número dos de Interior con Rajoy: "La intención de todo esto es limpiar"

(Texto enviado a las 12:49h. 643 palabras)

Madrid.- De la judicatura a la política: los mil nombres de la libreta azul de Leire Díez

(Texto enviado a las 12:28h. 673 palabras)

Madrid.- Leire Díez fue multada por aparcar mal en una visita a la directora de la Guardia Civil

(Texto enviado a las 11:14h. 500 palabras)

Luxemburgo.- Marlaska dice que no ha tenido "ningún conocimiento" de presiones a agentes de la UCO

(Texto enviado a las 09:19h. 173 palabras)

Madrid.- El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro Marlaska

(Texto enviado a las 13:14h. 536 palabras) (Foto) (Vídeo)

Bustarviejo (Madrid).- Torres critica que PP y Vox dicten sentencia causas judiciales embrionarias

(Texto enviado a las 12:06h. 471 palabras)

DAVID SÁNCHEZ

Badajoz.- Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: "¡Que gane el mejor!

(Texto enviado a las 12:52h. 729 palabras)

Badajoz.- David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

(Texto enviado a las 11:15h. 454 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Esteban (PNV) ve pocas posibilidades de que Sánchez tenga presupuestos en 2027

(Texto enviado a las 11:49h. 280 palabras)

Urtasun cree que Sánchez debe seguir gobernando pero que en Ferraz "hay trabajo por hacer"

(Texto enviado a las 11:36h. 269 palabras)

Irene Montero insta a recuperar "desde las calles" el rumbo "perdido" del Gobierno

(Texto enviado a las 12:32h. 416 palabras)

El Círculo de Empresarios reclama la convocatoria de elecciones generales

(Texto enviado a las 11:44h. 247 palabras)

PRESUPUESTOS 2027

Hacienda avanza una inversión histórica en vivienda pública en los presupuestos de 2027

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Hacienda prevé publicar este viernes la orden de elaboración de los presupuestos de 2027

(Texto enviado a las 11:22h. 140 palabras)

PAPA ESPAÑA (Serie previa)

Madrid - Cifras de vértigo para recibir al papa León XIV en España. Raquel de Blas

(Texto enviado a las 09:05h. 1045 palabras) (Foto)

Madrid - Cuando el lugar también es el mensaje: las claves de los escenarios de León XIV en España. Raquel de Blas

(Texto enviado a las 09:10h.- 1115 palabras) (Foto)

JUICIO PÚNICA

Madrid - La fiscal rebaja de 6 a 3 años su petición de cárcel para Granados en el juicio de Púnica

(Texto enviado a las 12:25h. 579 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIVIENDA DESAHUCIOS

Madrid - Los embargos de vivienda habitual suben un 38,1% hasta marzo y suman 6 trimestres al alza

(Texto enviado a las 11:40h. 579 palabras) (Infografía)

VIOLENCIA MACHISTA

Zaragoza - Los embargos de vivienda habitual suben un 38,1% hasta marzo y suman 6 trimestres al alza. Naiare Rodríguez Pérez

(Texto enviado a las 8:42 horas; 867 palabras) (Foto) (Vídeo)

DÍA MEDIOAMBIENTE

Madrid - El Día del Medioambiente 2026, una llamada de emergencia para la acción climática

(Texto enviado a las 8:00 horas; 587 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios en la URL https://bit.ly/3SjZqkn)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - La superficie quemada en España supera ya las 30.000 hectáreas, el cuádruple que en 2025.

(Texto enviado a las 13:11h. 570 palabras) (Foto) (Infografía)

CAETANO VELOSO (Crónica)

Madrid - La leyenda de la música brasileña Caetano Veloso ofrece en Madrid, a sus 82 años, un único concierto en España de su actual gira, concebida como un repaso a sus seis décadas de trayectoria. Javier Herrero

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARTE URBANO (Crónica)

Vigo (Pontevedra) - Lula Goce se deja una parte del "alma" en el mural más grande de España, el de su Baiona. Carlos Alberto Fernández

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(Texto enviado a las 09:30h. 741 palabras) (Foto)

MÚSICA ÓPERA (Entrevista)

Sevilla - Manuel Busto recrea las 'Bodas de sangre' de Lorca en una ópera de esencia flamenca. Diego Márquez

(Texto enviado a las 09:23h. 681 palabras) (Foto) (Vídeo)

PRIMAVERA SOUND

Barcelona - La rapera estadounidense Doja Cat, la cantante catalana Bad Gyal y los británicos Massive Attack, pioneros del trip-hop, encabezan el cartel de la primera jornada del festival Primavera Sound, en la que también actuarán Mac DeMarco, TV Girl, Alex G, Geese y Renaldo & Clara, entre otros grupos y artistas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:40 HORAS

ECONOMÍA

15:00h.- Barcelona.- NISSAN ERE.- Trabajadores de Nissan se manifiestan contra el ERE planteado por la empresa en los polígonos de la Zona Franca y el Prat de Llobregat. (Texto)

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16:30h.- Madrid.- SOUTH SUMMIT 2026 - Los fundadores de unicornios Dmytro Voloshyn (Preply.com), Joleen Liang (Squirrel A ) y Joe Wilson (Bunq) participan en un encuentro en el que hablan del ecosistema de las empresas emergentes así como del impacto en ellas de la IA y de la geopolítica. La Nave. c/ Cifuentes, 5.

SOCIEDAD

15:20h.- Huelva.- FORO MIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación antes de asistir a la inauguración (16:00 horas) del V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo. Universidad Internacional de Andalucía. Paraje La Rábida, s/n.

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16:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN FORO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en el Foro Seremos, organizado por la Ser. Espacio Larra.

18:00h.- Madrid.- SANIDAD PSIQUIATRÍA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el homenaje al psiquiatra Alberto Fernández Liria, referente por su labor en programas de acción internacional sobre salud mental. Ministerio.

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20:00h.- Madrid.- MONÓLOGOS CIENTÍFICOS.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la final nacional del certamen iberoamericano de monólogos científicos 'Solo de Ciencia'. Círculo de Bellas Artes.

20:00h.- Madrid.- UNAI SORDO.- Presentación de la novela 'Al norte', del secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un acto al que acude la ministra de Sanidad, Mónica García. Biblioteca Eugenio Trías.

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CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO CINEMATOGRAFÍA.- El Ministerio de Cultura da a conocer el Premio Nacional de Cinematografía 2026. (Texto)

15:45h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- El festival Primavera Sound arranca su primera jornada de pago con Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal como cabezas de cartel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Jandilla y Vegahermosa para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto)

19:30h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- ¿Cómo afecta la crisis habitacional a nuestra forma de vivir, de respirar y de proyectar el futuro? La escritora Marta Jiménez, autora de 'Oxígeno', y el sociólogo Javier Gil, autor de 'Generación inquilina', protagonistas de este debate social. Feria del Libro. Espacio RTVE.

20:30h.- Madrid.- CAETANO VELOSO.- Único concierto en España de la leyenda de la música brasileña Caetano Veloso en su actual gira. Movistar Arena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Madrid.- NOCHES BOTÁNICO.- Concierto de Rigoberta Bandini con el que se inicia una nueva edición de las Noches del Botánico. Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Avd. Complutense, s/n.

22:30h.- Sevilla.- ICÓNICA AITANA.- Concierto de Aitana en el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Plaza de España. (Texto) (Foto)

EFE

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