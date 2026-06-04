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Carmen Machi, Premio Nacional de Cinematografía 2026

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La actriz Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este jueves. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido a la intérprete "por ser una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español" y elogia su labor por destacar "en todo tipo de géneros". "Ha sabido conectar con el público masivamente, no afectándole su enorme popularidad para acercarse a proyectos más autorales", afirma el jurado.

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Además, el jurado la ha destacado como "trabajadora incansable en cine, teatro y televisión", señalando que "ha participado en más de un centenar de producciones y representa los valores de una mujer actual, fuerte e independiente".

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2025, o, en casos excepcionales debidamente motivados, se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional.

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El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Eduard Fernández, uniéndose a una amplia lista de personalidades de la cinematografía española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón, entre otros.

Carmen Machi (Madrid, 1963) es actriz de cine, teatro y televisión. Su primer papel sobre las tablas fue el de la novia en 'Bodas de sangre', de Lorca. En 1994, Machi entró en la compañía del Teatro de La Abadía, donde trabajó en obras como 'María Sarmiento', 'Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte' o '5mujeres.com'.

Por su personaje en la serie televisiva 'Aída', fue galardonada por la Unión de Actores, además de dos TP de Oro, tres Fotogramas de Plata, un Premio Ondas y uno de la Academia de Televisión. Aunque su carrera en televisión ha estado enfocada en la comedia, su carrera en teatro ha estado más enmarcada en el drama, siendo considerada una de las grandes damas dramáticas de la escena española, con papeles en obras como 'Falstaff', 'El caballero de Olmedo', '¿Quién teme a Virginia Woolf?' o 'Antígona'.

En cine, ha participado en películas como 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar, 'Torremolinos 73' de Pablo Berger, 'Mi gran noche' de Alex de la Iglesia, 'Cerdita' de Carlota Pereda u 'Ocho apellidos vascos' de Emilio Martínez-Lázaro, por la que ganó el Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en 2014. Además, en 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgadas por el Ministerio de Cultura, cuya entrega tuvo lugar el pasado mes de mayo en Toledo.

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