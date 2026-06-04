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Luiz Pereira: “Una amistad marcada por el respeto, la lealtad y el amor por el fútbol”

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Madrid, 4 jun (EFE).- Luiz Pereira, defensa y leyenda brasileña del Atlético de Madrid, se despidió este jueves con “tristeza” de su amigo y compañero Joao Leiva Campos, ‘Leivinha’, fallecido a los 76 años, con el que recordó que construyeron una “verdadera amistad” marcada “por el respeto, la lealtad y el amor por el fútbol”.

“Hoy despedidos a un gran amigo y compañero de tantos viajes. Compartimos momentos inolvidables dentro y fuera del campo, cenando, viajando y vistiendo las camisetas del Palmeiras, Atlético de Madrid y también de la Selección Brasileña. Construimos una amistad marcada por el respeto, la lealtad y el amor por el fútbol”, expresó Luiz Pereira, que llegó junto a Leivinha al conjunto rojiblanco en septiembre de 1975.

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“En este momento de tristeza permanecen los recuerdos de los grandes partidos, los logros y, sobre todo, la verdadera amistad que ha resistido la prueba del tiempo. Descansa en paz, amigo mío”, añadió en su cuenta de ‘Instagram’, junto a varias fotografías de todo su pasado juntos.

Entre ellas figuran instantáneas de su fichaje por el Atlético de Madrid o del último partido del Vicente Calderón en 2017, cuando ambos, ya retirados, salieron al campo juntos con la Liga ganada en 1977. También con la selección brasileña y el Palmeiras, en los que también compartieron minutos, partidos y amistad. EFE

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