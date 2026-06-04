Loic Williams se va del Granada “orgulloso” y “agradecido”

Granada, 4 jun (EFE).- El central Loic Williams, traspasado por el Granada a los Colorado Rapids de la MSL estadounidense, afirmó que deja el club rojiblanco “orgulloso” y “agradecido” para “afrontar con mucha ilusión” su nueva andadura futbolística.

Loic Williams se marcha del Granada tras haber disputado 71 partidos oficiales en las dos últimas temporadas, en los que aportó un gol y una asistencia.

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“Vivir en Granada ha sido increíble. Su gente me enamoró y pronto me di cuenta de que había llegado a un lugar especial. Me despido de esta maravillosa ciudad que me ha hecho sentir como en casa y de este maravilloso club”, escribió el central en una carta de despedida hecha pública en sus redes sociales.

Loic Williams añadió que en el Granada ha sido “feliz” y que se marcha “con muchas vivencias” que nunca olvidará, y destacó que los aficionados rojiblancos son “de otra categoría por el sentimiento que tienen por nuestro Granada”.

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“Este club me ha dado la oportunidad de consolidarme como profesional. Me dio confianza y cariño que he intentado devolver con trabajo, compromiso y respeto por este escudo”, agregó.

“Me marcho orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido a un club que siempre tendrá un papel fundamental en mi carrera. Ojalá volváis pronto al lugar que os merecéis, os seguiré con mucho cariño y siempre será uno de vosotros”, recalcó Loic Williams.

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El central valenciano dijo que ahora comienza “una nueva etapa en la MSL” que es “un reto” que afronta “con mucha ilusión y con la tranquilidad de haber dado todo” lo que tenía mientras defendió “los colores del Granada”. EFE

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