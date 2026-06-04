Forense dice que "lo más plausible" es que la tía de la exmujer de Luis Lorenzo muriese por metales pesados o fármacos

La forense que practicó la autopsia a la tía de Arancha Palomino ha manifestado este jueves que la muerte pudo obedecer a una causa toxicológica relacionada con metales pesados o fármacos, cuestionando que el fenómeno de redistribución post mortem explique las elevadas concentraciones de cadmio y manganeso detectadas en sangre que llevaron inicialmente a investigar el caso como un posible homicidio.

El juicio contra el intérprete y su expareja ha continuado en la Audiencia Provincial de Madrid con los interrogatorios de testigos, entre ellos el responsable de la investigación de la Guardia Civil. Este testigo ha manifestado que se halló en el coche del actor una carta en la que pedía a una fundación ayudas para comer, lo que les llamó la atención después de que se localizaran 140.000 euros debajo de un colchón de su vivienda.

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Asimismo, ha declarado la médico forense que practicó la autopsia de la víctima, indicando que no considera que se haya de aplicar en este caso la teoría de la redistribución post mortem ante las elevadas cantidades de cadmio (200 veces más) y manganeso (20 veces más) halladas en el análisis de sangre.

A preguntas del letrado Juango Ospina, que defiende a los acusados, sobre si Isabel murió por ingesta de cadmio o manganeso, la testigo ha replicado que es "la hipótesis más plausible" si bien ha dicho que se tenía que haber hecho una autopsia más completa y más estudios sobre la citada teoría forense.

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"La muerte era por causa toxicológica por todo lo que se aprecia. No me queda otra causa. Si hubiera habido sospechas previas se habrían abierto el aparato digestivo pero no nos lo planteamos y era época de la pandemia. Mi humilde opinión es que falleció por causa toxicología por metales o fármacos", ha aseverado.

La investigación judicial se inició por un posible delito de homicidio tras los primeros informes toxicológicos por las concentraciones elevadas de cadmio y manganeso en el organismo de la fallecida y llevaron a los investigadores a considerar que la muerte podía no haber sido natural.

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Sin embargo, durante la instrucción se incorporaron nuevos informes periciales que atribuyeron dichos resultados al fenómeno de redistribución post mortem y descartaron que existieran pruebas objetivas suficientes para sostener una intoxicación deliberada. Finalmente, en el auto de conclusión de las diligencias, la magistrada dejó fuera la acusación por homicidio al no apreciar indicios sólidos que permitieran vincular la muerte con una acción criminal.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Por otro lado, un agente de la guardia civil explicó que, a partir de las manifestaciones recabadas durante la investigación, varios vecinos aseguraron haber escuchado gritos procedentes de la vivienda durante ese periodo y relataron que habían visto a la mujer bajar sola al aparcamiento para ir al servicio comunitario.

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También se refirió a las declaraciones de empleados de un restaurante Vips, quienes señalaron que el 17 de abril de 2021 la mujer permaneció sola en una terraza durante siete u ocho horas después de que sus familiares la dejaran allí, mientras que una sobrina manifestó que ese día se encontraba en el parque Warner.

En relación con el material intervenido durante la entrada y registro a la vivienda, los agentes localizaron 140.000 euros ocultos bajo un colchón. Asimismo, hallaron una carta en la que Luis Lorenzo solicitaba ayudas para alimentación a una fundación, un documento que el guardia civil calificó de "extraño" y "llamativo" teniendo en cuenta la cantidad de dinero encontrada durante la investigación.

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Por otro lado, uno de los agentes que elaboró un informe de los posicionamientos telefónicos ha constatado que el 17 de abril de 2021, cuando el matrimonio dejó a Isabel sola en un Vips, el móvil se posiciona en el Parque Warner desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde.

METALES PESADOS

También ha comparecido la forense que practicó la autopsia de la víctima, quien murió por un ictus. "Nos encontramos con una señora completamente maquillada. Tenía dos hematomas en la cara y otro en hombro izquierdo", ha detallado.

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En cuanto a resultados de toxicología, ha expuesto que se detectaron diferentes psicofármacos, entre ellos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y para la hipertensión. "Era llamativa la asociación de tanto fármaco aunque fueran en concentraciones terapeúticas porque los efectos se iban añadiendo en unos a otros", ha dicho.

En otro de los análisis de metales pesados, los expertos en medicina forense hallaron en sangre niveles superiores a lo normal de Cadmio (200 veces más) y manganeso (20 veces mas). Ante ello, se concluye que no parece muerte natural y se apunta a una etiología homicida.

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Se ha referido al llamado fenómeno de distribución post mortem, que consiste en el paso de sustancia de un tejido a la sangre por concentración, por lo que se descarto el homicidio. "Pero en el hígado la concentración era baja y en la sangre disparada. A mi ese fenómeno no me convence como justificación para esas concentraciones tan elevadas", ha subrayado.

El juicio concluirá el próximo viernes con las declaraciones de los acusados y los informes finales. La fiscal solicita seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral y uno continuado de administración desleal. La defensa solicita la absolución.

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