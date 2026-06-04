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El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro Marlaska

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Madrid, 4 jun (EFE).- El PP ha pedido este jueves la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse en el sumario del caso Leire la existencia de una relación entre ella y la exmilitante socialista previa al nombramiento.

En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros y que el ministro de Interior también, porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca".

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"Me parece muy triste que alguien que un día fue juez hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales", ha dicho Ezcurra, después de que Marlaska haya defendido la "plena honestidad" de la directora y haya dicho que no tiene "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO.

Según Ezcurra, se ha acabado el tiempo de las "dimisiones selectivas" y "tienen que irse todos", empezando por la directora de la Guardia Civil, terminando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasando por el ministro del interior.

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La vicesecretaria popular ha calificado de "delincuencia de Estado" lo que se está conociendo, ya que es "usar el Estado" para atacar a todos los contrapoderes democráticos y "perseguir al que estorba" y que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente del Gobierno.

Ezcurra ha hablado también al registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y de su fábrica de Amurrio para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Según Ezcurra, el PNV va a tener que tomar una decisión y va a tener que contarle a los vascos y a todos los españoles qué siente y qué opina y qué medidas va a tomar cuando "uno de sus buques insignia se ve manchado por la corrupción" del caso Leire y del caso del Partido Socialista.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los agentes de la UCO están practicando estas diligencias por orden del magistrado que investiga una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

La vicesecretaria popular ha insistido en que promover una moción de censura es una decisión que deben tomar los socios de Gobierno, quienes deben decidir si están con o contra la corrupción.

Aun así, preguntada por si el PP podría registrarla, pese a no tener los apoyos para que salga adelante, Ezcurra ha dicho que el PP "no descarta ningún instrumento constitucional".

El PP lo que pide son elecciones, ya que es "la salida más rápida, más democrática y más limpia", pero si Sánchez no las convoca, ha agregado, el PP "no descarta ningún instrumento constitucional, no lo ha descartado nunca ni lo va a descartar". EFE

(foto) (vídeo)

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