El Celta, distinguido por su excelencia en divulgación no financiera

Vigo, 4 jun (EFE). El Celta ha sido distinguido por LaLiga y el Consejo General de Economistas de España (CGEE) con el sello de reconocimiento a la transparencia y divulgación no financiera.

“El Celta combina una base patrimonial relevante con una marca que empieza a ser reconocida por el mercado. El club vigués está dejando de ser valorado únicamente por lo que tiene en balance o por su clasificación deportiva. Empieza a ser valorado por lo que representa, por lo que proyecta y por la capacidad de convertir su identidad en una plataforma empresarial de futuro”, apunta la entidad celeste en su comunicado.

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Bajo el título 'El valor invisible del club: sostenibilidad, transparencia y futuro en el Celta', la sede del club vigués acogerá el próximo lunes una mesa redonda en la que intervendrán Javier Tebas, presidente de LaLiga; Marián Mouriño, presidenta del Celta; y Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

El coloquio irá precedido por la intervención de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, y también contará con la participación de David Baixauli, responsable de sostenibilidad de LaLiga, quien abordará la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial y deportiva de los clubes profesionales, así como los principales retos y oportunidades que afronta el sector en este ámbito. EFE

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