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Desarticulada una red que distribuía combustible a los narcos en la provincia de Cádiz

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Cádiz, 4 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustible destinado a las narcolanchas en distintos puntos de la provincia de Cádiz.

En esta operación contra el 'petaqueo' han sido intervenidos en total 17.375 litros de gasolina distribuidos en 695 bidones y detenidas cuatro personas, una de las cuales ha ingresado en prisión en Cádiz.

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Las investigaciones se iniciaron en San Fernando, cuando los agentes localizaron en un descampado situado frente a un establecimiento comercial un furgón de grandes dimensiones que la organización utilizaba como punto de almacenamiento temporal de combustible.

Tras vigilar la furgoneta, los agentes la inspeccionaron y hallaron en su interior 295 bidones de gasolina, con una capacidad total de 7.375 litros. En esta intervención fue detenida una persona.

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La segunda intervención se desarrolló en Conil de la Frontera, donde los investigadores sospecharon de un furgón de grandes dimensiones y fue interceptado a la entrada del municipio.

Sus dos ocupantes emprendieron la huida a pie al percatarse de la presencia policial, pero fueron localizados y detenidos. En el interior del vehículo fueron hallados 200 bidones de gasolina que contenían un total de 5.000 litros de combustible.

Posteriormente los agentes sospecharon de un camión frigorífico de grandes dimensiones que circulaba por Villamartín con claros indicios de transportar una carga de gran peso realizando maniobras evasivas.

Tras un breve seguimiento, los agentes le dieron el alto y en su interior localizaron 200 bidones de gasolina con una capacidad total de 5.000 litros, tras lo que el conductor fue detenido.

Con estas tres intervenciones, la Policía Nacional ha logrado desarticular una organización con ramificaciones en distintos puntos de la provincia gaditana, cuya actividad estaba orientada a mantener la infraestructura logística necesaria para el abastecimiento continuo de combustible a las narcolanchas.

Este suministro "resulta esencial para que dichas embarcaciones puedan permanecer durante largos periodos operativas en el mar, facilitando así las actividades vinculadas al narcotráfico", indica la Policía. EFE

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