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250 niños y niñas de colegios de Las Rozas despiden a la selección

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Las Rozas (Madrid), 4 jun (EFE).- La selección española de fútbol se despidió este jueves de la Ciudad del Fútbol entre el cariño de 250 niños y niñas de tres colegios de Las Rozas, donde se ubican las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las que llevó a cabo la parte inicial de preparación para el Mundial.

Estas primeras jornadas concluyeron con la foto oficial de los 26 convocados por el seleccionador, Luis de la Fuente, junto al propio entrenador; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina.

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Tras esto, España puso rumbo a La Coruña para disputar este jueves el primer amistoso de preparación, contra Irak en el estadio de Riazor, y será ya el viernes 5 cuando ponga rumbo a Estados Unidos.

El avión personalizado con motivo del Mundial saldrá del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro a las 10.00 horas CEST (-2 GMT) rumbo a Nashville, escala hasta llegar a Chattanooga (Atlanta), donde la selección española establecerá su campo base para la disputa de la primera fase del Mundial.

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Desde allí la delegación viajará a Puebla (México) para disputar el segundo amistoso de preparación frente a Perú, el 8 de junio (madrugada del 9 en España).

Tras el partido, la expedición volverá a Chattanooga para preparar el partido de debut en el Mundial.

España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí, ambos en Atlanta, y completará la fase de grupos el 26 (02.00 horas CEST del 27) frente a Uruguay, encuentro que se disputará en Guadalajara (México). EFE

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