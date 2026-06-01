Wieczysta, el club polaco de barrio que subió de regional a primera en cinco años

Miguel Ángel Gayo Macías

Cracovia (Polonia), 1 jun (EFE).- El Wieczysta, un club de Cracovia que hace apenas cuatro años competía en las ligas regionales, selló con una épica victoria en play offs su ascenso a la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco, y pasará a jugar con los grandes en un estadio "prestado" porque el suyo no llega a 1.400 asientos y ni siquiera tiene tejado.

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Unos 7.000 espectadores, que pagaron el precio simbólico de 25 céntimos de euro, asistieron el domingo al histórico triunfo del Wieczysta por 2-1 ante el Chrobry Głogów en el Synerise Arena (propiedad del Wisla de Cracovia).

El encuentro no comenzó de forma sencilla para los locales, pues en el minuto 14, un cabezazo de Myrosław Mazur adelantó al Chrobry y sumió a las gradas en silencio, hasta que en el minuto 30, el internacional por Cabo Verde Lisandro Semedo aprovechó un rechace del portero tras un centro del español Miki Villar (que procede de la cantera del Celta de Vigo) para igualar la contienda.

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Ya en la segunda mitad, el austriaco Stefan Feiertag anotó el gol de la victoria en el minuto 56 y, a pesar de los intentos agónicos del Chrobry, que estrelló un balón en el larguero, las intervenciones del guardameta Antoni Mikułko permitieron que el Wieczysta consiguiera un sueño que hace pocos años parecía imposible.

El Wieczysta se subió al ascensor que le ha llevado a la cumbre del fútbol polaco en 2020, cuando el empresario Wojciech Kwiecień tomó las riendas del club y comenzó una serie de ascensos consecutivos: de la IV liga a la III liga en 2022, otro salto a la II liga en 2024 y, finalmente, su consolidación en la I liga antes del asalto final a la Ekstraklasa.

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Esta escalada ha sido posible gracias a una plantilla que combina "viejas glorias" de la selección polaca, como Michał Pazdan (38 años), Rafał Pietrzak (34) y Jacek Góralski (33), con una legión de extranjeros de alto nivel.

Entre ellos destaca la presencia española, con jugadores como Carlitos, Chuma, Goku Román y Miki Villar, quienes han aportado la técnica necesaria para superar el rigor físico de las categorías inferiores.

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No obstante, el futuro del club no está exento de retos: su modesto y viejo estadio en el barrio de Rakowice, encajonado entre bloques de viviendas, cuenta con una capacidad de menos de 1.500 asientos, lo que obligó al equipo a jugar como local en Sosnoviec, a más de 50 kilómetros, durante gran parte de la temporada pasada.

Para competir en la Ekstraklasa, el club ha tenido que transformar su estructura legal de asociación a sociedad anónima para poder obtener la licencia, y su permanencia en la élite depende en gran medida del compromiso financiero de Kwiecień, sobre quien han circulado rumores de un posible interés en invertir en el Wisła Kraków y abandonar al Wieczysta.

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El nuevo club de la Ekstraklasa fue fundado en 1942, durante la ocupación nazi, cuando la práctica del deporte profesional estaba prohibida para los polacos.

Aquellos primeros partidos semiclandestinos en descampados rodeados de ruinas forjaron una identidad indomable y apegada al barrio que el club intenta mantener hasta hoy, con una fuerte conexión con la comunidad local y sus ocho equipos de cantera juvenil.

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El éxito del Wieczysta marca también un hito histórico para Cracovia: por primera vez desde 1953, esta ciudad contará con tres clubes en la Ekstraklasa (Cracovia, Wisła y el propio Wieczysta), lo que la convierte en la capital futbolística del país.

La historia del Wieczysta desafía la lógica del fútbol actual y demuestra que, en ocasiones, una plantilla comprometida y una visión audaz pueden suplir a los millones y a las estrellas rutilantes, y que el empuje de un club de barrio puede llevarle a la cima en un ascenso meteórico, aunque sea por encima de sus posibilidades logísticas. EFE

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