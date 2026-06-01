La Bolsa española abre junio con una caída del 0,17 %, pendiente de negociaciones en Irán

Madrid, 1 jun (EFE).- La Bolsa española ha arrancado junio con un leve descenso del 0,17 %, pendiente del avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y a pesar de los máximos alcanzados en Wall Street y en algunos mercados asiáticos, impulsados por la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA).

En los primeros compases de cotización de este lunes, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,17 %, hasta los 18.332,5 puntos. Las ganancias del año son del 5,92 %.

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En otros mercados, y ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el brent para entrega en agosto sube más del 3 %, hasta rozar los 94 dólares el barril. EFE

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