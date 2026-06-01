Espana agencias

La Bolsa española abre junio con una caída del 0,17 %, pendiente de negociaciones en Irán

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- La Bolsa española ha arrancado junio con un leve descenso del 0,17 %, pendiente del avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y a pesar de los máximos alcanzados en Wall Street y en algunos mercados asiáticos, impulsados por la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA).

En los primeros compases de cotización de este lunes, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,17 %, hasta los 18.332,5 puntos. Las ganancias del año son del 5,92 %.

PUBLICIDAD

En otros mercados, y ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el brent para entrega en agosto sube más del 3 %, hasta rozar los 94 dólares el barril. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

León XIV en Canarias: Su mensaje sobre migraciones decodificado por los curas de El Hierro

Infobae

El estilo de Marilyn permanece cien años después

Infobae

Un incendio que se inició como forestal afecta a la planta solar más grande de Andalucía

Infobae

PP y Vox acercan posiciones para un acuerdo en Castilla y León, que está "muy avanzado pero no cerrado"

PP y Vox acercan posiciones para un acuerdo en Castilla y León, que está "muy avanzado pero no cerrado"

Ryan y Leckie disputarán su cuarto Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

Pandemias, volcanes, amnistías, guerras y casos de corrupción: los ocho años en los que Pedro Sánchez ha gobernado entre crisis constantes

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

ECONOMÍA

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

Renovar el alquiler, un salto al vacío: la subida de los nuevos contratos desborda a familias y jóvenes

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions