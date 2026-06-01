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Un incendio que se inició como forestal afecta a la planta solar más grande de Andalucía

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Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 1 jun (EFE).- Un incendio que se inició como forestal en la tarde de este domingo ha afectado a la planta solar 'Solúcar', la más grande de Andalucía, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y ha provocado que se activen tanto medios del Plan Infoca como de seis parques de bomberos de la provincia.

Según han informado fuentes del Plan Infoca, tras detectarse las primeras llamas en una zona forestal cercana a la planta se activaron dos helicópteros, dos brigadas, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

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Por su parte, la Diputación de Sevilla envió efectivos de los parques del Consorcio Provincial ubicados en Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Pilas y Gerena que dependen de la corporación provincial.

Las llamas se activaron en varios frentes, y afectaron en parte a la planta, sobre todo porque se extendieron a la vegetación que se encuentra bajo las placas solares.

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En la zona siguen trabajando efectivos del Infoca y de Bomberos de la provincia, ya sin medios aéreos.

La plataforma afectada opera comercialmente 183 MW, y produce energía equivalente a 94.000 hogares, además de evitar la emisión de más de 114.000 toneladas anuales de CO2, en una superficie superior a las 1.000 hectáreas. EFE

fcs/fs/cc

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EFE

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