Cerdán, sobre el uso de fondos del PSOE, niega que hubiera "chantaje ni nada por estilo"

Pamplona, 1 jun (EFE).- El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ser preguntado este lunes sobre su imputación en el caso Leire y la utilización de fondos del PSOE, ha sostenido que no se hizo "ni chantaje", ni "nada por el estilo".

"Ni chantaje, ni nada por el estilo" ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados de Tafalla (Navarra), a los que acude a firmar los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas impuestas, en relación con el caso Koldo, por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre.

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La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Cerdán por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

En el marco de esa investigación agentes de la UCO registraron el pasado miércoles su domicilio en la localidad navarra de Milagro. Desde primera hora de la mañana y hasta las tres de la tarde los agentes permanecieron en la vivienda que abandonaron con seis mochilas, dos maletas y dos cajas.EFE

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