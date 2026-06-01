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Bustinduy condena la "agresión intolerable" a una profesora y exige responsabilidades

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Madrid, 1 jun (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha condenado "la agresión absolutamente intolerable e injustificada" a una profesora durante una protesta por la educación pública valenciana por parte de un agente de policía y espera "que se asuman responsabilidades y tenga consecuencias".

Bustinduy se ha referido durante una visita a una escuela infantil en la Comunidad de Madrid a estos hechos, por los que la Policía Nacional ha abierto expediente disciplinario al agente y que están siendo investigados por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

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En un vídeo difundido por redes sociales se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella, la empuja fuertemente con la porra y cae al suelo.

Bustinduy ha censurado la agresión "a una profesora que estaba defendiendo el derecho de todos a la educación. Es injustificable y espero que se asuman responsabilidades y que tenga consecuencias".

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El ministro ha incidido en su defensa de la educación pública y ha hecho un llamamiento a la sociedad, para que se sumen a esa defensa "con independencia de qué ideas políticas tengan". "Nos jugamos la vida con ello porque es el futuro de las próximas generaciones".

Y ha reclamado a las administraciones un esfuerzo para garantizar el sistema público de educación y que "apliquen el sentido común y la empatía" para entender que lo que está en juegos no es una cuestión presupuestaria, política, ni electoral". EFE

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