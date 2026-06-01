El Congreso prohíbe la entrada de Vito Quiles a un acto al que había sido invitado por Vox

Madrid, 1 jun (EFE).- El Congreso ha informado a Vox de que los agitadores mediáticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo no podrán participar por "seguridad" en la jornada sobre libertad de expresión que organiza este grupo parlamentario y a la que habían sido invitados como intervinientes.

Según han informado fuentes de la Cámara Baja, en la comunicación al grupo parlamentario de Vox, que organizaba el acto, se recuerda que ambos han sido sancionadas por altercados en el Congreso, que tienen abiertos más expedientes y por tanto, por "seguridad" no se les puede dejar pasar.

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Las mismas fuentes han indicado que se ha informado al grupo de que el acto puede celebrarse porque en el Congreso "no hay censura" y de que la prohibición que afecta a Quiles y Ndongo se habría notificado antes "si hubieran puesto el programa completo cuando pidieron autorización".

La Mesa del Congreso sancionó el pasado martes a Vito Quiles con tres meses de retirada de la acreditación de prensa por una infracción grave al grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja. También suspendió la acreditación de Bertrand Ndongo por hasta tres meses por obstruir el orden de una rueda de prensa.

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Las II Jornadas en defensa de la libertad de expresión en las que ambos iban a intervenir serán clausuradas por el presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE