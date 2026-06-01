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Sumar condiciona su relación con el PSOE a "lo que haya" en el sumario del caso Leire: "La confianza está bajo mínimos"

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El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado este lunes que la relación con el PSOE en el Gobierno dependerá de "lo que haya" en el sumario del 'caso Leire Díez', reiterando que la confianza en el PSOE está "bajo mínimos", por lo que el Partido Socialista tiene ahora "la obligación de recomponer todo esto".

Así se ha pronunciado Ibáñez en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado por si el sumario que próximamente verá la luz sobre la trama en torno a la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, puede condicionar o perjudicar de alguna forma la relación con el Gobierno. "Bueno, pues depende de lo que haya", ha respondido el diputado, que ha señalado que ahora lo importante es que el presidente del Gobierno venga al Congreso y pueda "dar explicaciones".

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Antes de la sesión de la comisión de la dana de Valencia, Ibáñez ha indicado que el auto de las supuestas 'cloacas' de Ferraz tiene "algunas incoherencias dentro" que considera importante que "se puedan resolver" y que "den la cara". "Por tanto, creo que efectivamente la confianza está bajo mínimos y ahora el Partido Socialista tiene la obligación de recomponer todo esto", ha manifestado.

Dicho esto, el parlamentario valencianista ha recordado que desde el principio han señalado que existe un pasado reciente en el que "las cloacas" y "demasiados movimientos sucios" han intentado derrocar este Gobierno.

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