Sanidad y Educación ponen en marcha la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud

Madrid, 1 jun (EFE).- Sanidad y Educación impulsarán la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud, un modelo que busca transformar los centros educativos en entornos saludables y abordar la obesidad infantil desde una perspectiva de equidad y salud pública.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Educación, Abelardo de la Rosa, han inaugurado la "III Jornada de Escuelas Promotoras de Salud: construyendo red y comunidad", con el objetivo principal de favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas y poner en marcha el desarrollo de este modelo en España.

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Siete comunidades autónomas ya cuentan con redes autonómicas activas de Escuelas Promotoras de Salud -Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Navarra y Murcia-, que reúnen aproximadamente a 1.500 centros educativos, mientras que otras regiones se encuentran en proceso de reactivación, desarrollo o constitución, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

El modelo promueve entornos educativos saludables desde una perspectiva integral participativa y orientada a la equidad, incorporando la salud de forma transversal en la vida del centro.

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Durante la jornada, la ministra de Sanidad ha destacado la importancia de abordar la obesidad infantil desde una perspectiva de equidad y salud pública, y ha destacado el papel clave de la escuela como entorno para actuar sobre la salud y los derechos de toda la infancia.

García ha advertido de las desigualdades sociales vinculadas a este problema de salud pública, ya que "la obesidad infantil entre las familias de menor renta duplica a las de las rentas superiores". "Es una desigualdad que no podemos permitirnos normalizar", ha sostenido.

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De ahí, la importancia de una red de escuelas que actúe desde el centro educativo para llegar "a toda la infancia, sin filtros de renta ni de origen", ha subrayado.

Mediante este modelo, los centros incorporan la salud de forma transversal en su planificación y funcionamiento implicando a toda la comunidad educativa y a su entorno social, promoviendo la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional, la prevención de adicciones, la educación afectivo-sexual, la prevención de lesiones y la sostenibilidad ambiental. EFE

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